Balotelli torna in serie A a gennaio? Addio Sion? La voce è clamorosa

Balotelli-Sion addio a gennaio? Il Cagliari sogna Supermario

Il Cagliari allenato da Fabio Liverani starebbe pensando a Mario Balotelli per rafforzare il suo attacco dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Secondo il Quotidiano Nazionale, il 32enne ex attaccante di Inter e Milan, ora al Sion, in Svizzera non si sarebbe ambientato e la dirigenza del club sardo sta pensando di ingaggiarlo a gennaio.

"Ma il Sion lo cederà, dopo avergli fatto una corte spietata l’estate scorsa ed avergli riservato un contratto importante soprattutto in relazione alla media della Super League svizzera? Il Cagliari ci prova". Per ora il ritorno di Balotelli in Italia (ultima esperienza in ordine cronologico con le maglie di Brescia e Monza, prima di andare in Turchia all'Adana Demirspor di Montella dove aveva segnato 18 gol in 33 partite) è solo uno scenario ma le vie del calciomercato sono infinite. Il tempo dirà...