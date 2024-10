Balotelli e il ritorno in serie A: clamoroso colpo di scena che cambia tutto

Balotelli-Genoa dopo le voci sul Torino

Il possibile ritorno di Mario Balotelli nel campionato italiano si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Andiamo con ordine: prima le voci sul Torino di Urbano Cairo (che ha perso Duvan Zapata sino al termine della stagione per il grave infortunio subito contro l'Inter). Poi con il club granata che non si è scaldato, l'accelerata del Genoa, che in estate ha perso due pezzi da novanta del calibro di Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, e ora ha Vitinha ko per problemi muscolari.

Balotelli-Genoa, frenata per Supermario. Arriva Gaston Pereiro

Mario Balotelli, dopo aver concluso l'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor è svincolato e si sta allenando a Brescia in attesa dell'offerta giusta. Nei suoi sogni il ritorno nel calcio italiano e il Genoa di Alberto Gilardino sembrava la sua squadra d'approdo. Ma dalla proprietà americana del Grifone (777 Partners) è arrivato la frenata alla possibile trattativa.

Per l'attacco arriva il trequartista uruguaiano Gaston Pereiro: l'ex Cagliari - da cui si è svincolato a fine agosto - ha firmato un contratto sino a giugno e potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Genoa già sabato contro il Bologna. Match che la squadra ligure - terzultima a quota 5 punti insieme al Lecce e con un punto di vantaggio su Monza e Venezia - non può fallire.