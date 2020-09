Balotelli innamorato di Alessia Messina: "Sono fidanzato e non voglio..."

Mario Balotelli e Alessia Messina: "Fidanzato e innamorato"

Alessia Messina ha rapito il cuore di Mario Balotelli. “Sono fidanzato e innamorato”, le parole dell'ex attaccante di Milan e Inter (che potrebbe tornare in serie A con la maglia del Genoa) che è stato paparazzato dal settimanale Chi con la sua nuova compagna in un locale di Piazza Armerina, dove la modella e influencer è cresciuta.

Mario Balotelli fidanzato. Chi è Alessia Messina

L'amore tra Mario Balotelli e Alessia Messina va dunque a gonfie vele. Al punto che, stando a questi gossip, il calciatore sarebbe già andato in Sicilia a conoscere la famiglia dell'ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” (partecipò al programma di Maria De Filippi nel 2015 e venne scelta da Amedeo Andreozzi), tentatrice di “Temptation Island” (partecipò al docu-reality sempre con Amedeo Andreozzi) e semifinalista nel programma Veline (nel 2012).

Balotelli-Alessia Messina. Mario: "Dayane Mello? No interferenze. Non la sento da tempo"

Dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, dove è protagonista il fratello Enock Barwuah, Dayane Mello ha detto parole molto belle nei confronti di Mario Balotelli con cui ci fu una storia in passato. Lui però non ne vuole sapere. La sua testa e il suo cuore sono per la bella Alessia Messina. “Non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro”.