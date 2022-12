Balotelli e la fidanzata Francesca Monti: luna di miele alle Maldive. Foto

Balotelli e la fidanzata Francesca Monti in "luna di miele" alle Maldive

Mario Balotelli e la fidanzata Francesca Monti si rilassano in vacanza alle Maldive. L'attaccante del Sion (ex Milan e Inter) ha postato una foto con la bellissima compagna e si rilassa aspettando che il campionato svizzero riprenda a metà gennaio 2023 dopo la pausa per i Mondiali di calcio in svolgimento in Qatar.

Balotelli e la fidanzata sono reduci dalla tappa a Dubai un paio di settimane fa con una gita nel deserto, poi tappa negli Emirati Arabi. "La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre", aveva scritto Supermario come romantica accompagnata dalle emoji con l’anello di diamante.

Balotelli e la fidanzata Francesca Monti: foto e dedica d'amore di Mario

Qualcuno lo ha letto come un indizio di proposta di nozze. Ma di conferme non ne sono arrivate per ora. La certezza è che nel frattempo ora sono nel paradiso delle Maldive e Mario Balotelli, a corredo della foto con Francesca Monti scrive un dolcissimo “I love you”.