Barak: Milan, Inter, Juventus? Calciomercato: scatto per il talento del Verona

Barak, il Verona si coccola il suo gioiello

Otto gol e quattro assist in diciotto partite: la crescita di Antonin Barak è sempre più importante (dopo le sette reti della scorsa stagione). E la tripletta con cui ha messo in ginocchio il Sassuolo (4-2 per il Verona al Mapei per la squadra di Tudor) è l'ultimo squillo di tromba per un trequartista (mezzala/seconda punta all'occorrenza) di piede mancino dotato di tecnica, capacità di saltare l'uomo e potenza fisica.

Barak, Milan sul talento del Verona

Il Milan sta pensando a lui in vista della prossima stagione. La sua duttilità tattica potrebbe dare a Stefano Pioli un giocatore alternativo a Brahim Diaz. Il ritorno di fiamma del Diavolo è forte, dopo che già la scorsa estate il nome di Barak venne accostato ai rossoneri come possibile sostituto di Hakan Calhanoglou (mentre nelle scorse ore Romain Faivre, vicino al club milanese ad agosto, ha strizzato l'occhio al Psg: "Ci sono stati contatti con i miei agenti. E' un sogno: è la mia città, lì ci sono la mia famiglia e i miei amici").

Barak-Milan, attenti alla Juventus

Su Antonin Barak ci sono comunque tutte le big italiane, comprese Inter e, soprattutto, Juventus (nelle scorse settimane si era parlato anche di scambio con Miranchuk, ma il trequartista dell'Atalanta è ora a un passo dal Genoa). Il Verona - che lo ha preso dall'Udinese (le zebrette lo avevano portato in Italia nel 2017 dallo Slavia Praga) potrebbe monetizzare vendendolo in estate, e attualmente il suo valore è attorno ai venti milioni di euro. Ma certo che se le prestazioni del 27enne ceco continuassero su questi standard il prezzo potrebbe salire ulteriormente...

