"Basta petrolio!": clamorosa protesta allo stadio, un attivista legato al palo

“Basta con il petrolio!”. Per rendere pubblica la sua protesta un 21enne di nome Louis ha scelto una modalità davvero clamorosa: si è legato al palo della porta dell’Everton, interrompendo la partita col Newcastle. Il blitz è avvenuto all’inizio del secondo tempo, quando l'attivista si è introdotto sul terreno di gioco del Goodison Park e si è rapidamente legato al palo con un cavo, avvolgendolo anche intorno alla sua gola.

Ci sono voluti circa sette minuti perché gli inservienti lo liberassero, prima di trascinarlo fuori dal campo. L’account Twitter Just Stop Oil spiega così la protesta: “Siamo nel 2022 ed è ora di affrontare l’emergenza. Ogni report ci dice che il nostro futuro sarà disastroso, ma abbiamo una scelta: dobbiamo evidenziare come il clima si stia guastando e dobbiamo agire, contro un governo che ci sta tradendo” Un’altra protesta di Just Stop Oil si era verificata 24 ore prima, in occasione della partita tra Arsenal e Liverpool, ma la scelta di legarsi al palo ha davvero colpito tutti.



THIS COULDN’T BE MORE SERIOUS



Yesterday, Kai, 21, glued-on to the goal posts of the Emirates Stadium. Here’s what he had to say about taking this action.



This action is one part of all that will be happening this spring. Interested? Join the movement today. To #JustStopOil pic.twitter.com/TfHq17G1gd