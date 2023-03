Bebe Vio si sposa? Chi è il fidanzato calciatore della schermitrice. Gossip

Bebe Vio si sposa? Chi è il misterioso fidanzato della schermitrice

Bebe Vio si sposa con Gianmarco Viscio? La 26enne campionessa di scherma paralimpica - medaglia d'oro ai Giochi di Rio e di Tokyo - pare decisa a convolare a nozze secondo Chi (che a settembre aveva mostrato un bacio al tavolo di un ristorante di Roma tra lei e Gianmarco). Va sottolineato che siamo sul campo di gossip e indiscrezioni: Bebe Vio non ha mai confermato la relazione, tenendo sempre riservata la propria sfera sentimentale.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio "hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno", secondo quanto riporta Nella rubrica Chicche di Gossip il magazine diretto da Massimo Borgnis. Indiscrezione che i due sin qui non hanno ancora confermato o smentito.

Chi è il misterioso fidanzato di Bebe Vio

Si sa poco di Gianmarco Viscio, presunto fidanzato di Bebe Vio. Il 30enne non è stato avvistato su Instagram e il suo profilo Facebook è privato. Quel che si sa è che è nato e che viva ancora a Roma. Fino all'anno scorso il presunto futuro marito di Bebe Bio giocava nel ruolo di difensore in una squadra di calcio a 8, la George Best Team.

