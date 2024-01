Beckenbauer sparito, Germania in ansia. Benzema scompare per 3 giorni, poi...

Benzema, la verità sulla fuga dall'Arabia Saudita: cosa è successo

Per alcuni giorni il mondo del calcio ha vissuto un giallo legato a Karim Benzema. L'attaccante francese aveva lasciato l'Arabia Saudita e il suo nuovo club, l’Al-Ittihad, saltando gli ultimi allenamenti. Non solo. L'ex Pallone d'Oro si era anche cancellato dai social. Ma dopo mille domande e misteri, a spiegare la situazione è stato un dirigente del club arabo.

"Benzema è andato a Madrid per circostanze particolari, ha richiesto tre giorni di ferie" ha dichiarato ai giornali arabi, chiedendo l'anonimato. "Karim è un professionista ed è legato alla squadra". Secondo quanto riferito da Marca, Benzema avrebbe quindi avuto il permesso dal suo club di assentarsi. L'Al-Ittihad il 4 gennaio scenderà in campo con l'Al Taee, poi il 12 il match di Champions League asiatica con gli uzbeki del Navbahor Namangan.

Nei giorni di fine anno Benzema e la sua squadra avevano perso 5-2 contro Al Nassr dell'amico ed ex compagno con il Real Madrid Cristiano Ronaldo. E non erano mancate le critiche da alcuni media dell'Arabia Saudita nei confronti del centravanti vice-campione del mondo con la Francia ai Mondiali 2022 in Qatar (non era presente a Russia 2018 quando la nazionale transalpina conquistò il titolo) e vincitore di 5 Champions League con i blancos. "Spreca occasioni molto facili e sembra aver perso la voglia di giocare a calcio".

Beckenbauer sparito da mesi. Condizioni peggiorate: "Deterioramento significativo"

La Germania è in ansia per il grande Franz Beckenbauer. Il leggendario ‘Kaiser', uno dei difensori più forti nella storia del calcio mondiale (2 Palloni d'Oro vinti) e star con Bayern Monaco (4 vittorie in Bundesliga, 3 Coppe Campioni, una Intercontinentale tra i tanti trionfi) e Germania Ovest negli anni '70 (vincitore ai Mondiali del 1974 in finale contro l'Olanda di Cruijff), oltreché ct campione del mondo con la nazionale tedesca a Italia '90, è in condizioni di salute non solo serie ma anche irreversibili. L'ultimo aggiornamento sullo stato del 78enne Beckenbauer è stato del fratello Walter in un documentario che uscirà nella prossime ore su ARD: "Se dicessi adesso che sta bene mentirei, e non mi piace mentire. Lui non si sente bene. È un continuo su e giù".

Beckenbauer è sparito: non ci sono sue apparizioni pubbliche da aprile, proprio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ‘Spiegel' ha lanciato l'allarme nei giorni scorsi, spiegando che qualsiasi choc a livello emotivo potrebbe mettere a "serio rischio" le condizioni del Kaiser, che ha subìto un "deterioramento significativo" che ha colpito sia la sua capacità di giudizio che la sua memoria.

Beckenbauer negli ultimi anni ha subito due interventi al cuore e un impianto all'anca. L'ex difensore del Bayern Monaco tra l'altro nel 2019 aveva rivelato alla rivista ‘Bunte' di aver perso la vista da un occhio: "Ho avuto un infarto oculare, purtroppo non riesco più a vedere nulla con l'occhio destro. E devo stare attento con il cuore".