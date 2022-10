Benzema-Pallone d'Oro, chi è la fidanzata di Karim? Ecco Jordan Ozuna

Benzema Pallone d'Oro, la fidanzata di Karim: "Siamo la coppia più bella di sempre"

Benzema festeggia il Pallone d'Oro 2022 (strameritato) e il rinnovo che si avvicina con il Real Madrid. "Orgogliosa a dir poco", ha scritto nelle sue storie su Ig la fidanzata dell'attaccante francese, Jordan Ozuna condividendo alcune foto assieme a Karim "The Dream". E ancora: "Siamo la coppia più bella di sempre". Karim Benzema è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, anche se è noto che ha due figli con due donne diverse: Chloe De Lunay, è la madre del suo primogenito e Cora Gauthier, modella francese che ha dato alla luce il suo secondo figlio, Ibrahim, nel 2017.

Chi è la fidanzata di Karim Benzema, Jordan Ozuna

Jordan Ozuna è una modella di 32 anni. Da ragazza lavorava come cameriera Hooters a Las Vegas, ha collaborazioni con diverse agenzie di modelle con sede negli Stati Uniti (da "Tricia Brink Management" a "The Salt Agency", passando per "Caroline Gleason Management" e "State Management").





La relazione con Karim Benzema è recente. Il primo indizio arrivò la sera in cui il Real Madrid ha vinto la Champions League contro il Liverpool (1-0 gol di Vincius) allo Stade de France e Jordan era stata avvistata a Parigi nello stesso momento. Ad agosto, la modella ha pubblicato sui social una foto abbracciata proprio a Benzema, confermando la storia con lo screenshot di una videochiamata tra i due.