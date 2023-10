Benzema per Gaza, ex portiere israeliano Aouate in 5 lingue: Figlio di puttana

Benzema per Gaza, l'ex portiere israeliano Aouate lo insulta in cinque lingue: "Figlio di puttana"

L'attaccante dell’Al-Ittihād (ex leggenda del Real Madrid), Karim Benzema è stato duramente attaccato da David "Dudu" Aouate, ex portiere israeliano (ha giocato anche nella Liga spagnola nelle fila di Maiorca, Deportivo La Coruna e Racing).

"Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza - aveva scritto in un post social il centravanti transalpino di fede musulmana in queste ore drammatiche di conflitto tra Israele e Hamas -, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini”.

Il post non era piaciuto ad Aouate. La sua risposta al pensiero social di Karim Benzema è stata durissima. "Figlio di puttana...", scritto in cinque lingue (ebraico, francese, inglese, arabo e spagnolo), e accompagnato dalla bandiera israeliana e da quella statunitense.