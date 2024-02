Berrettini: "Con Melissa Satta è finita. Periodo buio, mi ha aiutato Maldini"

Tennis, Berrettini: "Per uscire di casa dovevo trascinarmi, ho dovuto ricominciare dalle basi"

Matteo Berrettini ha deciso di parlare e raccontare il suo periodo buio, che ora pensa di essersi messo definitivamente alle spalle. Il tennista italiano svela anche di aver rotto con la sua celebre fidanzata. "Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Penso - spiega Berrettini e lo riporta Repubblica - che abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altra. La devo ringraziare per i mesi che sono stati bellissimi. Per quest’anno vissuto molto intensamente, nonostante le difficoltà del caso, sia fuori che dentro al campo". Matteo Berrettini tornerà al tennis dal 12 marzo a Phoenix, una città non casuale per risorgere dalle ceneri. "Ho dovuto ricominciare dalle basi. Dopo l’infortunio agli US Open ero esaurito dal punto di vista energetico. Facevo fatica a fare terapia, mettermi sul lettino. Per uscire di casa dovevo trascinarmi". È in quel momento che sorgono i dubbi: "Ho dovuto ricordarmi perché il tennis mi piace. Mettere ordine nella mia vita sportiva così, con Vincenzo Santopadre, dopo 15 anni insieme sul campo, abbiamo deciso di staccare".

Comunque vada, sarà una nuova vita. "Me lo hanno ribadito - dice Berrettini - Paolo Maldini, con il quale mi sono a lungo confrontato, e anche Alessio Sakara che sa cosa vuol dire vincere soffrendo. Mi hanno fatto capire che fa parte del percorso, e che la carriera è lunga". Ma un’altra persona che sta stimolando Berrettini è Jannik Sinner. "Una molla per me. Siamo in contatto, più uniti che mai dal punto di vista sportivo. E mi ha dato una grandissima mano anche l’essere stato accanto a lui durante la Coppa Davis: sto cercando di prendere qualcosa anche da lui, da quello che fa, dalla sua routine, dal suo approccio. E il suo rovescio farebbe comodo, dal vivo è un suono pazzesco. Credo che il segreto del tennis italiano in generale sia l’aiuto reciproco. Ci stimoliamo l’un l’altro".