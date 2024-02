Melissa Satta, storia al capolinea con Matteo Berrettini. Rumor

Melissa Satta e Matteo Berrettini: amore al capolinea? Quello che sappiamo

Melissa Satta ha compiuto 38 anni, ma Matteo Berrettini non è al suo fianco per festeggiare il compleanno. Che siano in crisi, se non addirittura ormai scoppiati, è un gossip che si fa sempre più insistente da qualche giorno. Il primo indizio sottolineato da fan e dai cosiddetti “beninformati” è che i due non postano sui social foto che li ritraggono assieme ormai da settembre.

Lo scorso 7 febbraio Melissa ha festeggiato il suo compleanno, ma senza Berrettini. Sui profili di entrambi nessuna immagine e nessun video l’uno accanto all’altra.

Come riporta Il corriere, "la showgirl, non si è persa d’animo e ha soffiato comunque le candeline sopra un ciambellone fatto in casa insieme a Maddox Prince Boateng, figlio avuto con l’ex calciatore del Milan. Nei giorni scorsi lei aveva trascorso qualche giorno a St. Moritz con alcuni amici, ma anche in questo caso del tennista non si è vista neanche l’ombra.

«Berrettini in crisi a causa mia? Sono una donna esposta. Ogni tanto serve trovare il capro espiatorio» aveva confidato Satta a Francesca Fagnani lo scorso ottobre, durante il programma «Belve». All’ex velina il problema potrebbe quindi non porsi più, mentre Berrettini appare ora determinato a cercare un riscatto, più che nella vita amorosa soprattutto sui campi da tennis".