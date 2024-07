Berrettini is back, che balzo in classifica Atp dopo aver vinto Gstaad! Oltre 30 posizioni guadagnate

Matteo Berrettini is back, che trionfo all'Atp 250 di Gstaad

Matteo Berrettini ha coronato una bellissima settimana - che lo aveva visto vincere match tiratissimi contro avversari del calibro di Auger Aliassime e Stefanos Tstitsipas - conquistando l'Atp 250 di Gstaad in Svizzera. La finale è stata quasi una formalità: 6-3 6-1 in 59 minuti contro il francese Quentin Halys. Il tennista italiano ha impressionato tutti nel corso del torneo, mostrando una brillantezza fisica e i colpi che lo avevano portato sino al sesto posto di best ranking Atp (servizio-dritto in primis, gioco a rete quando serve, ma anche un rovescio solido). Una conferma, dopo averlo visto battagliare cinque set nel secondo turno di Wimbledon contro Jannk Sinner (e la sensazione che con un minimo di fortuna nel sorteggio avrebbe potuto andare molto avanti nel torneo che lo vide finalista nel 2021).

Matteo Berrettini torna nei top-50 del ranking Atp

Per Matteo Berrettini è la seconda vittoria in carriera a Gastaad dopo quella nel 2018 che segnò il primo titolo Atp in carriera ("Sembra ieri che ho vinto qui, nel frattempo è successo tantissimo. È un posto speciale, sento le stesse energie, le stesse sensazioni di 6 anni fa"), nono trofeo assoluto e secondo dell'anno (il primo a Marrakech, senza dimenticare le finali nel Challenger di Phoenix e sull'erba di Stoccarda) che lo porta a fare un grande balzo in classifica: 32 posizioni guadagnate in una settimana e top-50 nel ranking mondiale (al 49° posto).

Matteo Berrettini, da Kitzbuhel allo Us Open, la marcia verso la top-30 mondiale

Il sentiero verso il rientro nei top-30 è tracciato (tra l'altro ha pochi punti da difendere da qui a fine anno), prossimo step che gli permetterebbe di essere testa di serie nei tornei dello Slam, ma la sensazione è che questo Berrettini abbia le carte in regola per volare ancora più alto nel medio periodo. Intanto è pronto a tornare in campo nell'Austrian Open di Kitzbuhel. Poi sarà tempo di guardare alla stagione sul cemento americano con gli Atp 1000 in Canada (Montreal) e Cincinnati prima dello Us Open che partirà a fine agosto.

“Quest’anno, quando ho iniziato la mia stagione a marzo, si pensava chiaramente alla classifica. C’erano tanti dubbi legati al ranking e al fisico, ma quando la condizione psico-fisica è buona tutto viene di conseguenza. Sarebbe bello chiudere il 2024 in top30 per poter giocare l’Australian Open 2025 come testa di serie, spero di riuscire a far bene anche allo US Open e durante la trasferta sul cemento americano”, le parole del campione azzurro dopo la vittoria a Gstaad. I tifosi del tennis italiano possono sognare: non solo Sinner (pronto per le Olimpiadi di Parigi sulla terra battuta), Matteo Berrettini is back.