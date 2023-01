Matteo Berrettini e Melissa Satta, il bacio? E' giallo. Gossip

Berrettini-Satta, bacio o non bacio? Il 'gallo' gossip

Matteo Berrettini e Melissa Satta scaldano il gossip. Il tennista romano e la showgirl erano presenti venerdì scorso al match di Eurolega tra l'Olimpia Milano e il Lyon Villeurbane. Ma sin lì il materiale per le cronache rosa era nullo, semplicemente i due erano seduti in due posti vicini. Tutto qua.

Successivamente è nata la voce di un presunto bacio tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Però anche qui: prove concrete non ce ne sono. Tutto nasce da follower di Deianira Marzano. Nel suo profilo privato su Instagram l'esperta di gossip (opinionista tv ed ex Isola dei Famosi) ha pubblicato delle stories con foto di Melissa Satta e Matteo Berrettini seduti a debita distanza in un locale milanese: i due si vedono parlottare. Un follower di Deianira Marzano sostiene che siano stati insieme tutto il tempo e che si sarebbero baciati. Però del bacio non v'è alcuna prova fotografica.

Dopo essersi lasciato con la tennista Ajla Tomljanović, i gossip hanno accostato Matteo Berrettini ad alcune donne belllissime (ad esempio Meredith Mickelson e l'ex Miss Italia Carolina Stramare). Solo voci però, nulla mai di confermato ufficialmente. Certamente l'ex numero 6 del mondo (e finalista a Wimbledon, senza dimenticare le semifinali all'Australian Open e allo Us Open) è considerato un sex symbol dalle donne di tutto il mondo (la super modella Valentina Bissoli confessò ad Affaritaliani.it il suo sogno di una cena con lui). Però da quando è tornato single (a marzo dell'anno scorso), sin qui al di là dei gossip nessuna donna sembra aver catturato il suo cuore.