Berrettini replica agli haters, la storia con la Satta? "L'amore non è mai una colpa"

Matteo Berrettini replica agli haters sull'amore con Melissa Satta: irrispettoso definirlo distrazione

"L'amore non e' mai una colpa. Gli insulti fanno male". Lo dice Matteo Berrettini in una intervista a la Repubblica. Il tennista italiano parla del suo difficile momento in campo (reduce dalla sconfitta a Indian Wells contro Taro Daniel, n°103 del ranking, in 3 set 7-6, 0-6, 6-3), a cui fa da contraltare la bella storia d'amore con la showgirl Melissa Satta. "Sto vivendo un sentimento, trovo irrispettoso definirlo distrazione. Non ho preso una strada diversa dal tennis. Molti sfogano le frustrazioni su di me, ma mi sveglio con le stesse paure di qualsiasi 27enne", ha spiegato il tennista romano ex numero 6 del mondo e finalista a Wimbledon 2021 (senza dimenticare le semifinali all'Australian Open e agli Open Usa). Su cosa vogliono da lui critici ed hater sui social Berrettini risponde. "Me lo sono chiesto, e una risposta credo di averla: piu' diventi esposto - neanche famoso - e diventi bersaglio di attacchi, soprattutto se le cose non vanno come vorresti, o come la gente vorrebbe".

Berrettini riparte dai Challenger in Arizona aspettando il Master 1000 di Miami

Intanto Matteo Berrettini riparte subito dopo la sconfitta nel Master 1000 di Indian Wells. Aspettando Miami, il tennista italiano ha scelto di tornare subito in campo giocando dopo quasi quattro anni un Challenger: parteciperà al torneo di Phoenix, in Arizona che vinse nel 2019 (quando era attorno al 50° posto delle classifiche Atp) battendo in finale Mikhail Kukushkin. "Come ho sempre fatto, mi fido del lavoro e della capacità di rimanere concentrato. La stagione è lunga e presto tornerò al mio meglio - ha scritto Berrettini -. Io e la mia squadra abbiamo deciso di giocare a Phoenix la prossima settimana, grazie agli organizzatori che mi hanno concesso una wild card".

