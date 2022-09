Beth Mead e Vivianne Miedema: calciatrici in love. "Posh Spice e Beckham del mondo lesbo"

Beth Mead e Vivianne Miedema, la coppia del calcio femminile: compagne di squadra e fidanzate

La calciatrice inglese Beth Mead - candidata UEFA Women's Player of the Year (in lizza con Lena Oberdorf e Alexia Putellas) - ha parlato apertamente della sua sessualità rivelando di avere una relazione sentimantale con la compagna di squadra dell'Arsenal Vivianne Miedema.

Beth Mead e Vivianne Miedema: "Le Victoria Adams e David Beckham del mondo lesbo"

La fuoriclasse della nazionale inglese ha scherzato spiegando che lei e Viviane Miedema sono la nuova Posh Spice e David Beckham del mondo lesbo. "Non mi sono mai dichiarata dicendo di essere lesbica. Ho solo messo la foto con la mia ragazza sui social", le parole di Beth Mead in un'intervista a Sky Sport Uk. "Ho cercato di renderlo normale piuttosto che fare una dichiarazione. Ovviamente per gli uomini è ancora problematico in questo momento", ha sottolineato la calciatrice, stella del trionfo dell'Inghilterra a UEFA Women's EURO 2022 (miglior giocatrice e capocannoniere del torneo). In precedenza aveva chiuso la stagione di club con l'Arsenal a quota 14 gol e 19 assist (secondo posto nel campionato inglese e quarti di finale in UEFA Women's Champions League).

Beth Mead sul coming out nel calcio maschile

Beth Mead poi sottolinea le differenze e i problemi maggiori di un coming out per un calciatore: "La cultura nel calcio maschile è ancora molto diversa ed è molto, molto più difficile. Ma io voglio colmare questo divario e aiutare gli uomini tanto quanto le donne. È un processo difficile. È emotivamente e fisicamente estenuante. Ma non importa di chi ti innamori se sei felice a fine giornata".

Vivianne Miedema, fidanzata e compagna di squadra all'Arsenal di Beth Mead