Bitcoin, le stelle del calcio diventano Nft: accordo tra Sorare e Kosmos

Bitcoin, accordo tra Sorare e Kosmos: arrivano gli NFT di 150 leggende del calcio

Sorare, la piattaforma di fantacalcio con la blockchain, e Kosmos, il gruppo di intrattenimento sportivo guidato da Gerard Piqué, danno il via a una partnership che vede protagoniste le leggende del calcio mondiale. Le due aziende hanno infatti raggiunto un accordo per lanciare gli NFT di oltre 50 miti del gioco, tra cui Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Michel Platini.

Per dare il via a questa partnership, Sorare e Kosmos annunciano oggi il Sorare Legendary XI, composto da: Ronaldo Nazário, Fabio Cannavaro, Michel Platini, Marco van Basten, Iker Casillas, Johan Cruyff, Javier Zanetti, Franz Beckenbauer, Andriy Schevchenko, Steven Gerrard e Diego Maradona.

Per ogni leggenda del calcio, Sorare e la società di produzione Kosmos Studios hanno realizzato una serie di interviste esclusive con i giocatori, in cui raccontano esperienze e sentimenti unici vissuti nei momenti chiave della loro carriera sportiva. Queste interviste saranno disponibili sui canali dei giocatori e su quelli di Sorare. La prima “carta leggendaria” ad uscire è stata quella di Ronaldo Nazário, disponibile da venerdì 24 settembre.

“Poter contare sui più grandi giocatori del mondo del calcio in questa prima avventura nel mondo degli NFT e, inoltre, farlo con l'aiuto di Sorare, è una conquista per Kosmos”, ha spiegato Gerard Piqué, presidente di Kosmos e giocatore del FC Barcelona. “Avere i diritti digitali su questi grandi nomi del nostro sport ci pone come pionieri nel mondo della blockchain e dell’e-sport”, ha aggiunto.

“Siamo entusiasti di lavorare con Kosmos e il team di Gerard per una partnership a lungo termine ed esclusiva che ha come protagonisti le leggende del calcio” ha aggiunto Nicolas Julia, co-fondatore e CEO di Sorare. “Lavoriamo già con giocatori, club, leghe e associazioni calcistiche. Lavorare con più di 50 leggende consoliderà ulteriormente la posizione di leadership di Sorare nel calcio. Il nostro obiettivo è lavorare con più di 150 giocatori leggendari entro la fine del 2022”.