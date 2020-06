Bologna e Mihajlovic, rinnovo ufficiale fino al 2023

Avanti insieme, almeno per altri tre anni. Dopo che nelle scorse ore Sinisa MIHAJLOVIC e' diventato Testimonial di Ail, l'associazione italiana contro le leucemie, oggi il 51enne tecnico serbo si e' legato al Bologna per altre due stagioni, fino al giugno 2023. Una scelta di cuore e di progetto. Di cuore perche' la citta' ha ormai adottato Sinisa. Lo ha accompagnato e sostenuto durante la cavalcata meravigliosa dello scorso anno quando nessuno avrebbe scommesso sulla salvezza della squadra, e, soprattutto, la scorsa estate, quando in una drammatica conferenza stampa ha annunciato di essere affetto da leucemia. Sono passati undici mesi da allora e dalla speranza si e' passati alla convinzione che ci siano ottime speranze che MIHAJLOVIC abbia vinto l'ennesima battaglia della sua vita. Poi c'e' l'aspetto sportivo, quello che vede vicini il proprietario Joey Saputo, l'amministratore delegato Claudio Fenucci, il coordinatore dell'area tecnica Walter Sabatini e il mister nel riportare il Bologna ai fasti di un tempo, cominciando dal tornare a essere stabilmente tra le squadre che lottano per un posto in Europa.

Del resto Sinisa ha deciso di rimanere sotto le sue torri solamente con prospettive tecniche che potessero rispettare le sue personali motivazioni e la firma e' arrivata solamente dopo un'attenta riflessione sul progetto. Sui social la tifoseria rossoblu' e' rimasta entusiasta della notizia. Il tecnico e' divenuto un simbolo della forza di volonta' e del coraggio, ancora piu' importanti in questo momento post Covid 19. Ora si aspetta la risposta del campo. Lunedi' 22 giugno il Bologna riparte con il big match con i campioni d'italia della Juventus. A parte Skov Olsen fermo per un risentimento muscolare, tutta la rosa e' a disposizione e tutti sono carichi come il loro tecnico. Questo prolungamento dell'allenatore e' uno stimolo anche per tutti i giocatori per guadagnarsi il rinnovo per la prossima stagione e dunque nessuno si tirera' indietro. L'Europa per ora e' solo un sogno ma vista la cavalcata vincente nel girone di ritorno dello scorso anno nessuno firmerebbe solo per la tranquilla salvezza.