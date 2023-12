Bonucci, messaggi d'amore alla Juve. Chiellini lascia il calcio e il futuro...

Bonucci, messaggi d'amore alla Juventus

L'addio alla Juventus? "Tutti sapevano quale fosse il mio desiderio, ma vivo questo momento con serenità e maturità. Oggi sono più sereno, meno arrabbiato per quello che è successo quest'estate - spiega Leonardo Bonucci in un'intervista a Marca - Bisogna andare avanti, guardare avanti. Il mio passato alla Juve è stato meraviglioso. Volevo chiudere la mia carriera alla Juve. Non potrà andare così. Sono fiducioso di aver dato sempre il massimo, ho sempre cercato il massimo per la squadra. Ogni settimana parlo con molti dei miei ex colleghi. Ciò fa capire che ero una persona importante nello spogliatoio: amicizia con i veterani e riferimento per i giovani".

Bonucci tornerà un giorno alla Juve? Il difensore dell'Union Berlino confessa: "È uno dei miei obiettivi. Voglio fare l'allenatore e se riuscissi a diventarlo nell'élite, la Juve è uno dei club che mi piacerebbe allenare".

"La Juventus è una parte cruciale della mia vita. Sono grato ad Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved, riferimento silenzioso. E all'allenatore che più mi ha cambiato e aiutato a crescere: Antonio Conte", sottolinea Bonucci. Sul passaggio in estate all'Union Berlino spiega: "È stato un grande cambiamento nella mia vita. Sono solo, la mia famiglia vive a Torino. Il primo mese e mezzo è stato difficile. Mi sono ritrovato solo in una città a me totalmente sconosciuta. Piano piano ho imparato a conoscere persone, luoghi, un buon gruppo nella squadra... Adesso è tutto più facile". Ma ora "posso dire che sto bene, sono felice, mi godo questa esperienza. E la speranza che con la vittoria di sabato scorso si ritrovino gli obiettivi che ci eravamo posti ad inizio stagione. Il percorso è stato complicato, ma nel calcio non bisogna mai dire mai".

Cosa manca a Bonucci in questa esperienza in Germania con l'Union Berlino? "Facile! La mia famiglia. Mi manca molto l'Italia, quella che ho sempre avuto e vissuto. Ma nella vita è necessario porsi dubbi e avere il coraggio di affrontare nuove esperienze. Ma sì, quello che mi manca di più è la parte familiare, vedere i miei figli e mia moglie ogni giorno. La vita quotidiana di Torino".

Bonucci: "Sono stato vicino al Real Madrid"

Leonardo Bonucci ha raccontato anche un retroscena di mercato: "Sono stato molto vicino a trasferirimi al Real Madrid. Era l'estate del 2017 dopo la finale persa a Cardiff. Hanno parlato tantissimo con il mio agente ma poi non si è chiuso perché hanno cercato un giocatore più giovane e non un trentenne. E' stato bello nonostante sia andata così perché provo grande ammirazione per il club oltre ad affetto e rispetto". E poi ha continuato: "E' uno dei più grandi club al mondo, sarebbe stato un sogno e poi hanno un grande maestro in panchina, Ancelotti". Sul mister italiano dei blancos: "E' un esempio se vuoi fare l'allenatore. Non ho avuto la fortuna di essere allenato, ma ho sentito tanti giocatori parlare molto bene. L'ho visto più da vicino al Napoli e penso che con lui si possa imparare tanto. Quando vinci per 20 anni non può mai essere un caso, oltre a questo c'è anche un grande valore umano. Questa è la sua grandezza".

Chiellini si ritira dal calcio. Futuro alla Juventus

Giorgio Chiellini lascia il calcio secondo quanto anticipa Calciomercato.com. L'ex bandiera della Juventus (con cui ha vinto 9 scudetti consecutivi, giocando 561 partite e segnando 36 gol) si ritira dopo la finale persa con i suoi Los Angeles FC contro i Columbus Crew che hanno tolto ai californiani la gioia del titolo della Mls. "Potrebbe essere stata la mia ultima partita... mi prenderò ancora qualche giorno per riflettere e decidere", aveva detto dopo la sconfitta.

Inutile dire che prima o poi Chiellini potrebbe tornare alla Juve: 'Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale ruolo, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita", le parole a The Athletic pronunciate recentemente. Secondo calciomercato.com "il prossimo quarantenne dovrebbe spendere un altro semestre a Los Angeles con la famiglia per riposare e ricaricare le batterie prima di imbarcarsi nella prossima avventura. Per lui, ora, dopo l'addio al calcio giocato, si apre una nuova pagina della carriera che sarà sempre legata al calcio e al club del suo cuore. Giorgio punta a dare il suo contributo dietro alla scrivania nell'organigramma societario della Juve ma con il club ad oggi non ci sono ancora stati contatti"