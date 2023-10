Borussia Dortmund-Milan dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Tv e streaming

Borussia Dortmund-Milan in tv e streaming: dove vedere i rossoneri nella seconda giornata del girone F di in Champions League (l'altro match è Newcastle-Psg) e le probabili formazioni.

Borussia Dortmund-Milan dove vederla in tv e streaming: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video?

Il Milan sul campo del Borussia Dortmund: seconda giornata di Champions League impegnativa per i rossoneri, finiti in un gruppo (F) di ferro che non regala mai serate semplici. La squadra di Stefano Pioli all'esordio ha pareggiato 0-0 (dominando) a San Siro con il Newcastle, mentre i vice-campioni di Germania (titolo perso all'ultima giornata con sorpasso del Bayern Monaco) sono stati sconfitti 2-0 sul campo del Psg. Borussia Dortmund-Milan dove vederla: guida veloce per seguire in tv e streaming la sfida di Champions che vede impegnati Rafael Leao e soci.

Borussia Dortmund-Milan tv e streaming, dove vederla

Borussia Dortmund-Milan non andrà in diretta tv in chiaro mercoledì 4 ottobre alle 21: niente diretta su Canale 5 (qui il match di questo turno trasmesso dal canale ammiraglia di Mediaset). Non verrà trasmessa neppure in pay tv da Sky o in streaming da SkyGo, Now e Mediaset Infinity. La partita di Champions League dei rossoneri è in esclusiva su Amazon Prime Video.

Borussia Dortmund-Milan telecronisti

Il Milan sul campo del Borussia Dortmund verrà raccontato su Prime Video dalla telecronaca di Sandro Piccinini con commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Borussia Dortmund-Milan probabili formazioni

Milan a Dortmund privo di Loftus Cheek a centrocampo (oltre a Krunic): il campione inglese ha avuto un problema muscolare contro la Lazio e tornerà dopo la sosta, Ballottaggio tra Pobega e Adli con il primo favorito. Thiaw torna in titolare in difesa al fianco di Tomori dopo il turnover in campionato. In attacco tridente titolare con Pulisic, Giroud e Rafael Leao.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

