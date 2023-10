Napoli-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW, Mediaset o Amazon Prime Video?

Napoli-Real Madrid dove vederla in tv e streaming: Sky, NOW, Mediaset o Amazon Prime Video?

Champions League show nella notte di Napoli: al Diego Maradona Stadium arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La squadra di Rudi Garcia ha vinto 2-1 sul campo del Braga nella prima partita del gruppo C, mentre hanno vinto non senza faticare contro l'Union Berlino (di Leonardo Bonucci da standin ovations al Bernabeu). Napoli-Real Madrid dove vederla: guida veloce per seguire Osimhen e compagni nella sfida di Champions.

Napoli-Real Madrid dove vederla in tv

Napoli-Real Madrid in diretta tv su Canale 5? Niente da fare per i tifosi partneopei. Non è previsto per questo turno di Champions la trasmissione del match in chiaro (qui la partita di questa settimana che andrà in onda sull'ammiraglia di Mediaset)

Napoli-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) martedì 3 ottobre a partire dalle 21.

Napoli-Real Madrid dove vederla in streaming

Napoli-Real Madrid verrà trasmessa in diretta streaming su NOW, Mediaset Infinity e Sky Go (il servizio riservato agli abbonati Sky) sempre dalle 21 di martedì 3 ottobre.

Napoli-Real Madrid probabili formazioni

Rrahmani non recupera nel Napoli, fuori anche Juan Jesus. Rudy Garcia si affida a Ostigard-Natan in difesa. A centrocampo ballottaggio Mario Rui-Olivera, mentre Politano dovrebbe affiancare Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti.