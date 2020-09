Brozovic-Inter nuove voci d'addio. Kantè-Lautaro Martinez-Marcelo.. Calciomercato Inter news

Brozovic-Inter, Monaco ci riprova

Marcelo Brozovic si allontana dall'Inter? Le voci su un suo addio alla squadra nerazzurra continuano a girare. Sul centrocampista della nazionale croata c'è il Monaco. Nel Principato lo vuole Nico Kovac, suo ex ct e allenatore del club francese. Un mese fa la squadra del Principato aveva offerto 22 milioni di euro: niente da fare. L'Inter valuta Brozovic almeno 40 mln, si attende dunque il rilancio.

Kantè-Inter, la trattiva col Chelsea e gli scambi con Eriksen e Brozovic

La cessione di Brozovic permetterebbe all'Inter di investire quei soldi per regalare ad Antonio Conte il giocatore più desiderato di questo calciomercato nerazzurro: N'Golo Kanté (assieme ad Arturo Vidal, per il quale il Barcellona chiede un indennizzo). Il Chelsea vuole 50 milioni di euro per il 29enne francese che venne preso nel giugno 2016 dal Leicester (dove aveva vinto il titolo con Claudio Ranieri) per 36 milioni di euro (la clausola rescissoria). Rumors inglesi raccontano che la parte cash potrebbe scendere se come parziale contropartita tecnica fosse inserito Christian Eriksen, giocatore che ha avuto luci e ombre in questi sei mesi di inserimento all'Inter (molte volte fuori dai titolari di Antonio Conte), ma che in Premier League ha lasciato un grande ricordo in virtù delle sue ottime stagioni con il Tottenham (Mourinho e gli Spurs sarebbero stati ben felici di tenerselo lo scorso gennaio, ma il danese era deciso ad andare all'Inter). Difficile perché bisognerebbe trovare la quadra sulle valutazioni dei due e il Chelsea vuole monetizzare da un'eventuale cessione di Kantè dopo un calciomercato molto dispendioso (Ziyech, Werner, Thiago Silva, Havertz e Chilwell). Ecco perchè è già stata scartata l'ipotesi che gira oltremanica su Brozovic+Eriksen per Kantè.

Lautaro-Barcellona? Koeman sogna Depay

Lautaro Martinez via dall'Inter per il Barcellona? Le possibilità sono scese moltissimo nelle ultime settimane, anche se gli agenti del Toro prima di passare a Milano, hanno fatto una tappa nel capoluogo catalano per capire le intenzione del Barça. Koeman da quando si è insediato ha fatto il nome di Depay del Lione come regalo del mercato blaugrana. Bartomeu e i suoi dirigenti dovrebbero operare qualche cessione prima di pensare a un assalto concreto a Lautaro Martinez. E l'Inter chiede almeno 80-90 milioni cash, più contropartita tecnica. I tifosi nerazzurri, allo stato attuale delle cose, possono dormire sonni tranquilli.

Marcelo, Inter-Juventus. Ma l'ingaggio...

Marcelo nel mirino di Inter e Juventus? Il terzino del Real Madrid secondo As lo avrebbero contattato ma lo stipendio del 32enne giocatore brasiliano, da 8 milioni di euro netti a stagione, ha allontanato i due club. "Entrambe le società hanno contattato gli agenti del giocatore brasiliano per scoprire la loro disponibilità ad entrare in una possibile negoziazione" e il giocatore era disposto ad ascoltare le proposte, ma l'ingaggio del classe '88 tocca "una cifra che nessuno dei due club può assumere per il loro tetto salariale". Affare improbabile.