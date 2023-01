Buffon highlander: Inter-Parma, ipnotizza Dezko, re di San Siro a 45 anni

Buffon re di San Siro: Inter-Parma, la notte di "Highlander" Gigi

Gigi Buffon ha vissuto un'altra notte da re nella Scala del calcio per eccellenza, San Siro, a 45 anni (meno 18 giorni) e pazienza se alla fine il suo Parma ha dovuto piegarsi all'Inter dopo i tempi supplementari uscendo dagli ottavi di Coppa Italia.

Buffon più forte di fischi e cori contro nella notte di Inter-Parma. La parata su Dzeko

Fischiato da San Siro, che ricorda le grandi battaglie quando il campione nato a Massa Carrara difendeva la porta della Juventus, non può nulla sui due gol (battuto da Lautaro Martinez - ma è decisiva la deviazione di Osorio altrimenti Gigi sarebbe stato in traiettoria - e quindi da Acerbi), però Buffon è protagonista al 91° di un intervento da applausi quando nega il gol del possibile 2-1 a Dzeko, portando il suo Parma a sognare l'impresa sino ai supplementari.



Buffon - Lautaro Martinez (foto Lapresse)





Buffon protagonista in Inter-Parma mostrando una volta in più classe, carattere e carisma: sin qui per lui erano state solo 3 le presenze in stagione. Un infortunio alla coscia lo aveva tenuto fuori da 3 mesi (non scendeva in campo dal 1° ottobre, la vittoria per 2-1 al Tardini contro il Frosinone), ma a San Siro ha fatto tutto per esserci e così è stato.

Buffon, le parole dopo Inter-Parma

"Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato - le parole di Buffon su Instagram al termine del match tra Inter e Parma - Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo! Oggi più che mai Forza Parma", ha scritto con la sua foto mentre sembra divorarsi un pallone. E la sensazione di tutti è che questa notte di San Siro potrebbe non essere stata l'ultima pagina epica del più forte portiere italiano di tutti i tempi.