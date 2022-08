Black Lives Matter, calcio inglese: stop all'inginocchiamento prima di giocare

Calciatori in ginocchio contro il razzismo: cosa cambia in Premier League

Nel prossimo campionato inglese, non vedremo più i giocatori inginocchiati per solidarietà al movimento Black Lives Matter, prima del fischio d'inizio di ogni partita.

Lo hanno deciso i capitani delle squadre di Premier League che, pur riaffermando il loro impegno contro la discriminazione, non ritengono più opportuno inginocchiarsi in modo automatico: "Abbiamo deciso di selezionare specifici momenti importanti per inginocchiarci durante la stagione, per sottolineare la nostra unità contro ogni forma di razzismo".