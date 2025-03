Calcio, Mondiale per club: dove vederlo in tv tra DAZN e Mediaset

Mondiale per Club di calcio: accordo DAZN-Mediaset

Grande attesa per il primo Mondiale per club di Calcio voluto dalla FIFA e che andrà in onda la prossima estate, da metà giugno a metà luglio. Le partite delle principali squadre del mondo saranno visibili anche in Italia con una grossa novità. DAZN infatti fin dal primo momento si è schierata in prima fila per la produzione e trasmissione dell'evento ma è stato raggiunto un accordo che permetterà la visione anche in chiaro.

Accordo Mediaset-DAZN

La società che detiene i diritti infatti ha raggiunto un'intesa con Mediaset per la trasmissione di alcune partite, non tutte. A DAZN quindi resta l'esclusiva per tutti i 63 match previsti, e per i quali sarà necessario un abbonamento alla piattaforma di streaming. Mediaset però potrà mostrare una partita al giorno, in chiaro, scegliendo quella ritenuta più interessante che si disputerà nella fascia di orario serale italiana (il pomeriggio negli Stati Uniti).

"Insieme, DAZN e Mediaset svilupperanno in Italia una quantità di ascolti per le partite live pari a oltre 50 milioni di ascolto totale a cui Mediaset aggiungerà una copertura editoriale nelle news e nei programmi sportivi che svilupperà oltre 300 milioni di ascolto totale" hanno commentato i dirigenti delle due società alla stampa nel momento dell'ufficializzazione dell'intesa.

Mondiale per club di calcio

Ricordiamo che il Mondiale per Club di calcio scatterà il prossimo 15 giugno e terminerà il 14 luglio.