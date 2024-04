Calcio in lutto, morto Mattia Giani colpito in campo da malore in campo

Mattia Giani è morto, il giocatore del Castelfiorentino era stato colpito da malore in campo

"Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta". Lo scrive il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, su Facebook, dando la notizia della morte di Mattia Giani, che domenica 14 aprile 2024 si era sentito male in campo accasciandosi a terra al 14° minuto - per un attacco cardiaco - allo stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) durante la gara del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino. "In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace".

Mattia Giani,sindaco San Miniato, 'sgomenti per la morte, vicini alla famiglia'

"Purtroppo questa mattina è giunta la terribile notizia che Mattia non ce l'ha fatta. Un dolore tremendo, siamo sgomenti e attoniti davanti a questa tragedia.Siamo vicini alla famiglia, al babbo Sandro, alla mamma, al fratello in questo momento che lascia senza parole tutti noi". Così su Facebook Simone Giglioli, sindaco di San Miniato (Pisa), appresa la notizia della morte del calciatore 26nne del Castelfiorentino, Mattia Giani, che con la famiglia risiedeve a Ponte a Egola, frazione del comune di San Miniato.