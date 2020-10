Calcio, Napoli: Zielinski e un collaboratore positivi al coronavirus

Calcio Napoli: Zielinski positivo al Covid. Focolaio Genoa, i casi Covid in Serie A

"Al termine dell'elaborazione dei tamponi fatti ieri 1 ottobre, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi". Lo rende noto su Twitter il Napoli. Tre in tutto i nuovi casi Covid nel Genoa, che si aggiungono ai 16 già riscontrati durante la scorsa settimana. L'ultimo 'bollettino' dei positivi tra i calciatori di Serie A racconta, da una parte, come la diffusione del focolaio interno alla squadra ligure non si sia ancora estinto e, dall'altra, come il bilancio per il Napoli, in attesa di un terzo giro di tamponi, sia stato fortemente contenuto dopo la sfida di campionato contro 'il grifone'. Zielinski, infatti, è rimasto in campo per oltre 70 minuti, segnando pure una rete, ma è l'unico, per ora, a subirne le conseguenze.

Ombre su Juve-Napoli

Genoa-Torino, originariamente in programma sabato alle 18, resta ad oggi l'unica partita rinviata nella prossima giornata di campionato. Nessun rischio per Juventus-Napoli, in calendario domenica sera, almeno secondo la norma approvata ieri dalla Lega che prevede come le società possano chiedere, una sola volta nella stagione, il rinvio della partita con almeno 10 casi positivi nell'arco di una settimana.

I soli che non potranno partecipare alla trasferta torinese saranno proprio Zielinski, che ha iniziato oggi la sua quarantena in isolamento, e il suo collaboratore Giandomenico Costi. Resta invece problematica la situazione del Genoa le cui attività al Centro Sportivo Signorini sono sospese fino alla giornata di lunedì.

Le positività dei calciatori Petar Brlek e Miha Zajc, oltre a quella del collaboratore tecnico Walter Bressan, si sommano a quelle di Mattia Destro, Valon Behrami, Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone e Davide Zappacosta tra i calciatori, e a quelle di Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto e Matteo Perasso, tra i membri dello staff.

Il totale è salito così a 19 casi, di cui 13 calciatori, numero che ha permesso alla società di ottenere il rinvio del match di Serie A contro i granata. L'unica fiche nelle mani della società rossoblu' che spera, grazie anche alla sosta successiva per le nazionali, di recuperare molti dei suoi giocatori costretti ora all'isolamento casalingo.