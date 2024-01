Calciomercato Dybala-Chelsea: decisione blues sulla clausola. E Milan-Roma...

Calciomercato Dybala-Chelsea: la decisione blues sulla clausola della Roma

Paulo Dybala obiettivo di mercato del Chelsea, col club inglese che vede nell'attaccante della Roma il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato. Sino al 15 gennaio il contratto prevede una clausola da 12 milioni che permetterebbe all'ex stella della Juventus di liberarsi in caso di accordo con un altro club straniero. Ma, stando agli ultimi rumors, i discorsi dovrebbero essere rimandati alla prossima estate.

Dybala infortunio, niente lesioni. Speranza per Milan-Roma?

La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Paulo Dybala, dopo il problema accusato nel corso del derby di Coppa Italia perso con la Lazio (gol di Zaccagni che ha fatto anche un bellissimo annuncio dopo la rete) ha escluso lesioni.

Per la Joya quindi si tratterebbe solo di un sovraccarico e sarà valutato giorno per giorno. Si accende una speranza per la sua presenza nella lista dei convocati in vista di domenica sera quando a San Siro si giocherà il big match Milan-Roma. Nel caso Mourinho decidesse di non rischiarlo (al momento l'ipotesi più probabile), Dybala potrebbe tornare disponibile il 20 gennaio contro il Verona.

