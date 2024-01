Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, arriva l'annuncio bellissimo

Chiara Nasti incinta, l'influencer e il campione della Lazio Mattia Zaccagni aspettano il secondo figlio

Mattia Zaccagni segna il gol vittoria nel derby Lazio-Roma che promuove i biancocelesti in semifinale di Coppa Italia e festeggia mettendo il pallone sotto la maglia: l'attaccante della squadra di Lotito con "pancione" e pollice in bocca per mimare il ciuccio.

Il significato è chiaro: aspetta il secondo figlio dopo Thiago, nato nel novembre del 2022.

E Chiara Nasti conferma la gravidanza. La moglie del campione in forza alla Lazio - si sono sposati a giugno dello scorso anno con una cerimonia bellissima nella stessa chiesa romana scelta da Francesco Totti e Ilary Blasi - posta la foto su Instagram scrivendo: "Ti amo papi, baby 2 in arrivo non vediamo l’ora" con emoticon di cuori e occhi a cuoricino.

Mattia Zaccagni aveva annunciato la nascita del primo figlio nell’aprile del 2022 con la stessa esultanza. E ora ecco la dolcissima doppietta.