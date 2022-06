Calciomercato Inter: cessioni illustri, dopo Skriniar, per far posto a Dybala

L'Inter insiste nella sua caccia a Dybala. Prosegue il corteggiamento all'argentino, il cui contratto con la Juve scade il prossimo 30 giugno, e i collaboratori di Marotta contano di chiudere l'operazione entro una decina di giorni. Con il ritorno di Lukaku, la rosa nerazzurra ha dei chiari problemi di abbondanza e quindi il calciomercato nerazzurro dovrà necessariamente essere altrettanto efficace anche in uscita.

L'attacco è il reparto più affollato e, come scrive La Gazzetta dello Sport, si pensa di cedere tre elementi: Correa, Dzeko e Sanchez. Quest'ultimo ha proposte dall'Inghilterra, compreso il Newcastle. Nel caso del bosniaco, il problema è l'oneroso ingaggio da 5,5 milioni di euro. Per Correa, invece, la difficoltà sarà convincere il giocatore che, anche in quanto pupillo del tecnico Inzaghi, vorrebbe una seconda occasione per dimostrare il proprio valore con la maglia nerazzurra.

Chi invece sicuramente andrà via è Skriniar, che ha accettato la corte del Paris Saint Germain. Il difensore centrale slovacco ha accettato la proposta da 7,7 milioni di euro a stagione netti, ovviamente a salire. Il doppio rispetto a quanto guadagna ora all'Inter, che ora deve ratificare la cessione del giocatore.