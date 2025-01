Calciomercato Inter, offerta choc per Barella a gennaio. Frattesi-Napoli bomba. Rumors

Calciomercato Inter: Barella e l'offerta choc dell'Al-Hilal

L'Al-Hilal ha bussato alla porta dell'Inter e del suo gioiello per eccellenza (assieme a Lautaro Martinez) ossia Nicolò Barella. Il club arabo sogna infatti di acquistare in questa sessione del calciomercato di gennaio il centrocampista nerazzurro e della nazionale italiana, rendendolo suo uomo immagine per il prossimo Mondiale per Club (assieme a due vecchie conoscenze della serie A, Koulibaly e Milinkovic-Savic).

Pur di avere Barella sono stati messi sul tavolo 18 milioni di ingaggio a stagione. Offerta che sarebbe stata recapitata al giocatore nel corso della trasferta a Riad dell'Inter per la Supercoppa Italiana (poi persa in finale contro il Milan). Ma secondo la Gazzetta dello Sport il matrimonio non s'ha da fare. L'Inter non vuole privarsi di Barella e Barella non vuole lasciare l'Inter. L'Al-Hilal - che guarda anche a Salah del Liverpool - potrebbe tornare alla carica in estate, ma le porte sembrano chiuse a doppia mandata.

Calciomercato Inter: Napoli sogna Davide Frattesi

Il Napoli, sfumato Lorenzo Pellegrini dalla Roma, ha accelerato per Cesare Casadei (ma ora il Chelsea frena, chiedendo 15 milioni) e pensa a Davide Frattesi: il diesse Manna sogna di regalare il centrocampista dell'Inter ad Antonio Conte. Lo rivela il CorSport. Ma di fronte c'è un muro: i nerazzurri non hanno messo sul mercato l'ex stella del Sassuolo - che piace da tempo anche alla Roma - e potrebbero ascoltare solo offerte sopra i 45 milioni di euro. Tanto più che il club partenopeo è in lotta con l'Inter (e l'Atalanta per lo scudetto). Tradotto: Frattesi al Napoli è altamente improbabile allo stato attuale delle cose. In ottica Napoli attensi a Martín Ismael Payero, 26enne mezzala argentina dell'Udinese.

Inter, elongazione agli adduttori per Calhanoglu: quando torna e quante partite salta

Dal mercato al campo. Le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito nel primo tempo del derby di Supercoppa tra Inter e Milan. Il turco si è sottoposto "ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". Salterà la partita di Venezia e, al massimo, il recupero della scorsa giornata con il Bologna. Dovrebbe tornare contro l'Empoli e alla vigilia del match di Champions League che l'Inter giocherà sul campo dello Sparta Praga.