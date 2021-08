Juventus, mercato last minute: Icardi e Pjanic per il dopo Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juve: i bianconeri vogliono Icardi ma tutto dipende da Mbappé. Pjanic pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare a Torino

L'era di Cristiano Ronaldo alla Juventus si è ufficialmente conclusa con il passaggio di Cr7 al Manchester United. Ora i bianconeri hanno appena 2 giorni per completare la rosa per la prossima stagione dato che il mercato chiude domani 31 agosto. Il ds Cherubini sta lavorando in particolare a due obiettivi: uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Domenica mattina la Juventus ha infatti tentato di ottenere dal Paris Saint Germain il prestito con diritto di riscatto di Mauro Icardi e lavora al ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona.

Icardi-Juve: il futuro dell'argentino dipende da quello di Mbappé

La Juventus punta forte su Icardi ma più la fine del mercato si avvicina più la possibilità di vedere l'argentino a Torino si riducono. Molto dipenderà dal futuro di Kylian Mbappé, corteggiato dal Real madrid. Stando ai media spagnoli, i Blancos attenderanno al massimo fino a oggi la risposta del PSG in merito alla proposta di 180 milioni di euro per l'attaccante francese. A tal proposto il tecnico Pochettino dopo la partita con il Reims, vinta dai parigini con una doppietta dell'ex Monaco, ha dichiarato: "Mbappé? Presidente e direttore sono stati chiari, è un nostro giocatore e io sono molto felice". Il trasferimento dell'attaccante classe '98 al Real Madrid favorirebbe quindi il passaggio di Icardi alla Juventus ma il tempo scorre. Nel frattempo, i bianconeri si sono comunque assicurati l'arrivo di Moise Kean, che domenica ha effettuato le consuete visite mediche.

Pjanic-Juve: il bosniaco pronto a ridursi l'ingaggio, le alternative sono Witsel e, Tolisso e Aour

La Juventus sta progettando anche di rinforzare la mediana dopo aver già acquistato Manuel Locatelli, grande protagonista con l'Italia a Euro 2020. Il sogno è quello di riabbracciare Pjanic, ormai fuori dal progetto Barcellona. Il bosniaco pur di tornare a Torino sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio dagli 8 milioni di euro fino a 2024 percepito dai blaugrana a 5 milioni netti. Il like di Pjanic a un post di Leonardo Bonucci confermerebbe che c'è la volontà del giocatore di tornare a vestire bianconero.

Pjanic resta un obiettivo prioritario per la Juventus ma se la trattativa fallisse ci sono diverse alternative. I bianconeri hanno messo nel mirino Axel Witsel ma le parole del vice allenatore del Borussia Dortmund, Rene Maric, lasciano presagire che la trattativa non sarà facile: "Alla Juve? Una sciocchezza". Gli altri profili che interessano ai bianconeri sono quelli di Tolisso del Bayern Monaco e Houssem Aouar del Lione ma a causa dei tempi ristretti sarà difficile arrivare a una chiusura.