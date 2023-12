Calciomercato Juventus, Allegri punta allo scudetto e vuole rinforzi. I nomi

Calciomercato Juventus, Allegri punta allo scudetto e vuole rinforzi a gennaio

Juventus in rotta scudetto, a 4 giornate dalla fine del girone d'andata la squadra bianconera è l'unica che sta tenendo il ritmo forsennato dell'Inter: Vlahovic e compagni sono secondi a -2 dai nerazzurri (con il Milan staccato a 7 punti dalla squadra torinese e 9 dai cugini) e in vista di un derby d’Italia in ottica tricolore Max Allegri, autore sin qui di un capolavoro alla guida della Vecchia Signora, aspetta rinforzi per puntare alla rimonta. Non bisogna dimenticare che la sua Juve ha perso per strada Paul Pogba e Nicolò Fagioli (il centrocampista potrà tornare per l'ultima giornata di serie A).

Calciomercato Juventus, Sancho-Phillips, occasioni dalla Premier League

I rumors e gli spifferi di calciomercato già stanno circolando da qualche settimana in ottica Juventus. Secondo gli esperti di Snai è il 23enne attaccante destro (uomo-dribbling) Jadon Sancho – ormai in rotta con il Manchester United (dopo le grandi stagioni al Borussia Dortmund) - il giocatore più vicino alla Vecchia Signora, offerto a 1,75 seguito dal 28enne centrocampista difensivo Kalvin Phillips (forza fisica ed esplosività: può giocare anche a tre in difesa oltreché a protezione di essa), anche lui fuori dal progetto del Manchester City come spiegato da Guardiola e visto lontano da Manchester a 2 volte la posta.

Calciomercato Juventus, De Paul e Fabian Ruiz piste a centrocampo

Per il centrocampo in chiave Juve stuzzicano anche due cavalli di ritorno per la Serie A, come il 29enne argentino ex Udinese Rodrigo De Paul, dato in partenza dall’Atletico Madrid (primo nome sul taccuino di Giuntoli, ma serve un prestito con diritto di riscatto) a 3,50 e Fabian Ruiz, proposto a 4 (l'ex Napoli ha chiuso il 2023 per infortunio alla spalla e a gennaio potrebbe essere in uscita dal Psg), stessa quota dell'esterno d'attacco del Sassuolo, Domenico Berardi, già sogno estivo della Juventus.

Leggi inoltre

E poi...