Calciomercato Juventus, doppio filo con Milan-Manchester City. Il Chelsea propone... Trattative bianconere: i rumor caldissimi

Calciomercato Juventus, Cambiaso-Manchester City: i rumor

Il Manchester City piomba su Andrea Cambiaso? Il 24enne terzino sinistro della Juventus approderà alla corte di Guardiola? Non è un segreto che il club inglese sia a caccia di giocatori per ringiovanire la rosa e iniziare un nuovo ciclo, dopo gli scricchiolii interni avvertiti in autunno (attualmente i Citizen sono sesti nella Premier League dominata negli ultimi anni con 12 punti di ritardo dal Liverpool e una partita in più dei Reds). Affare che si può concludere in questo mercato invernale? La Juve non considera certamente Cambiaso un giocatore cedibile, dunque per far riflettere il club bianconero servirebbe un'offerta importante (attorno ai 50 milioni), che al momento non è pervenuta. Mancano due settimane alla chiusura di questa sessione del calciomercato, il tempo dirà se l'interesse trapelato da parte del Manchester City possa diventare 'proposta indecente'.

Calciomercato Juventus, Tomori-Milan e le voci sul difensore

La Juventus resta a caccia di un difensore centrale, che possa colmare la grave assenza di Gleison Bremer infortunatosi a inizio stagione e fuori per tutto il campionato. Si sogna(va) Ronald Araujo del Barcellona, ma il club blaugrana sembra deciso a confermare il 25enne uruguagio (per Flick è al centro del progetto) e, al momento, la pista si è raffreddata (soprattutto se si aprirà al suo rinnovo). Il 27enne Dávid Hancko del Feyenoord (ma costa 35 milioni e gli olandesi preferirebbe tenerlo sino a giugno) e l'austriaco classe 1998 Kevin Danso del Lens sono i nome che hanno preso piede nelle ultime ore. Opzione molto possibile.

Si è riaperto uno spiraglio su Fikayo Tomori: Conceiçao lo ha rilanciato titolare dopo i mesi in panchina con Paulo Fonseca e strapparlo al Milan è diventato più complicato. Servirebbe un'offerta davvero importante. Nelle scorse ore la Gazzetta parlava di una Juve pronta a un prestito oneroso di 5 milioni e un riscatto obbligatorio (condizionato a obiettivi semplici) a 20, più bonus che dovrebbero far toccare la quota complessiva di 30 milioni.

L'eventuale arrivo di Kyle Walker (ma attenti all'Inter che da Oltremanica continuano a segnalare come 'molto forte' sul giocatore) dal Manchester City potrebbe riaprire qualche spiraglio. Anche se nel pacchetto difensivo dei rossoneri al momento quello più ai margini del campo resta Pavlovic, arrivato dal Salisburgo in estate per 18 milioni: un'offerta interessante (più dall'estero) per il serbo porterebbe il Milan a una sua cessione, chiudendo le porte per Tomori alla Juve.

Intanto il Chelsea propone il 26enne francese Axel Disasi: il difensore viene valutato 30 milioni di euro dai blues. In 16 presenze stagionali con la squadra inglese, quest'anno ha segnato 2 gol e fornito 2 assist. Da quel che trapela la Juve valuterebbe l'opzione solo se ci sarà un prestito.

LEGGI ANCHE