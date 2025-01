Calciomercato Juventus: cessioni da sogno arrivano 100 milioni, tesoretto bianconero - Rumor

Calciomercato Juventus, Cambiaso-Manchester City: attesa per l'offerta

Giorni caldissimi per il Manchester City: sul campo si giocherà l’accesso agli spareggi di Champions League in casa contro il Bruges (vittoria dei Citizens o eliminazione senza appello) sul mercato è attesa l'offerta scritta alla Juventus per Andrea Cambiaso. Quanto? Si parla di 60 milioni di euro più bonus per un giocatore che il club bianconero pagò 12 mln.

Per la Juve la cessione a queste cifre sarebbe un grande colpo, sia sul fronte dei conti, sia in ottica mercato estivo. Da capire, se Cristiano Giuntoli deciderà di investire qualcosa per qualche colpo last minute.

Calciomercato Juventus, Fagioli e Douglas Luiz, le pretendenti

Tra i possibili partenti ci sono anche Nicolò Fagioli (Marsiglia e Fiorentina sul centrocampista, ma la Juve tratta solo cessione o prestito con obbligo attorno a quota 15/18 milioni bonus esclusi) e Douglas Luiz: sul brasiliano resta l'interesse dello stesso Manchester City ma anche di altri club di Premier League (Chelsea, Nottingham e Fulham in primis). Teoricamente si potrebbe dunque salire sino a 100 milioni in entrata, ma tutto dipenderà dall'offensiva delle pretendenti.

Calciomercato Juventus, Renato Veiga a Torino

Il nuovo acquisto bianconero Renato Veiga è atterrato all’aeroporto di Caselle e inizia la sua avventura alla Juventus: difensore centrale che può all'occorrenza giocare anche terzino, arriva al club bianconero con formula del prestito oneroso (5 milioni di euro) sino al termine della stagione. La Juve non ha il diritto di riscatto, dunque a giugno il classe 2003 portoghese dovrebbe tornare ai Blues.

Calciomercato Juventus: Todibo e i difensori in lista bianconera

Un altro colpo in difesa dovrebbe essere chiuso prima della fine di questa del calciomercato invernale. Resta forte la candidatura del 26enne inglese Lloyd Kelly del Newcastle e quella dell'austriaco classe '98 Kevin Danso del Lens che piace anche al Marsiglia. Negli ultimi giorni è tornato d'attualità anche il nome di Jean-Clair Todibo del West Ham (che piaceva già la scorsa estate) su cui il club inglese apre al prestito con diritto di riscatto (anche se va sua volta prima riscattato dal Nizza): il 25enne francese è fermo ai box per infortunio, ma dovrebbe rientrare in un paio di settimane. Attenzione anche Leo Goglichidze (ma non sarà facile strapparlo all’Empoli già a gennaio).

Calciomercato Juventus, Bertola a parametro zero?

La Juventus monitora Nicolò Bertola, difensore centrale dello Spezia (e nel giro della nazionale italiana Under 21), in vista della prossima estate. Il classe 2003 è in scadenza di contratto e potrebbe essere un colpo a parametro zero. Da superare però lo scoglio dell'ingaggio su cui le parti, secondo Il Secolo XIX sarebbero lontane.