Calciomercato Juventus: colpo Djalò. Preso l'ex Milan, l'Inter si arrende

L'Inter molla la pista che porta all'ex Milan Tiago Djaló. I dirigenti nerazzurri non rilanciano dopo l'offerta della Juventus che a questo punto si è aggiudicata il difensore portoghese del Lille mettendo sul tavolo delle trattative 6 milioni di euro (bonus compresi).

Calciomercato Juventus, il tesoretto per arrivare a Djalò

I bianconeri hanno fatto un piccolo tesoretto grazie al prestito oneroso del giovane olandese Dean Huijsen alla Roma (da 500 a 700mila euro), al passaggio del centrocampista Filippo Ranocchia dall'Empoli al Palermo a titolo definitivo.

Senza dimenticare l'imminenta percentuale del 20% sulla plusvalenza che farà il Genoa con il difensore romeno Radu Dragusin (nelle scorse ore l'interessamento del Milan, ma il rilancio Bayern Monaco-Tottenham dovrebbe portare il 21enne difensore rumeno lontano dalla serie A).

L'Inter pensava a Tiago Djaló in proiezione prossima stagione, prendendolo a parametro zero, ma la Juventus ha anticipato i nerazzurri e la concorrenza internazionale mostrando di credere fortemente nel giocatore, attualmente ai box per un infortunio al legamento crociato (del 5 marzo del 2023, finirà la sua riabilitazione alla Continassa cercando di rientrare dunque in campo già in questa stagione).

Chi è Tiago Djaló, difensore portoghese che la Juventus ha acquistato dal Lille. Nel 2019 il Milan...

Il difensore portoghese classe 2000 nel 2019 era stato acquistato dal Milan, che lo prelevò dallo Sporting Lisbona (dove era stato votato miglior difensore della Youth League 2019) portandolo nella sua Primavera. Sei mesi dopo i rossoneri dovettero sacificarlo a malincuore per strappare Rafael Leao al Lille. E ora il ritorno in serie A con la maglia bianconera.

Tiago Djaló è un difensore completo e versatile, fisico imponente (1.90 di altezza ) molto forte di testa, ma anche veloce e dotato di ottima tecnica in fase di impostazione: ama giocare a sinistra e sa giocare nella difesa a tre.