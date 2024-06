Calciomercato Juventus scatenata: dopo Douglas Luiz, blitz di Giuntoli per...

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz fatta. Le cifre con l'Aston Villa

Douglas Luiz è ormai un giocatore della Juventus: mancano gli ultimi passaggi formali, ma il centrocampista brasiliano classe 1998 - impegnato con il Brasile nella Copa América 2024 che si disputa negli Stati Uniti - sta completando le visite mediche. Poi arriverà l'annuncio dell'accordo quinquennale (ingaggio da 5 mln netti a stagione), con Enzo Barrenechea (valutato 18 milioni) e Samuel Iling-Junior (valutato 20 milioni) all'Aston Villa insieme a una contropartita economica da 25 mln.

Calciomercato Juventus, Moise Kean alla Fiorentina: le cifre e il tesoretto bianconero

Moise Kean dalla Juventus alla Fiorentina: ci siamo. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante con 13 milioni di euro di parte fissa e altri 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. Pronto un quinquennale da 2,2 milioni a stagione più bonus per l'attaccante. Un colpo per i viola, ma anche per la Juve che grazie a questo tesoretto può andare all'assalto di Khephren Thuram

Calciomercato Juventus, Khephren Thuram e la trattativa con il Nizza

Dopo Douglas Luiz, Giuntoli vuole chiudere infatti un secondo grande acquisto per il centrocampo della Juventus. Un innesto di qualità per Thiago Motta. Il nome caldissimo, come si diceva, è quello di Khephren Thuram. Con l'entourage del giocatore i contatti sono avanzati ed è partito il pressing sul Nizza.

Un anno fa il club francese chiedeva 40 milioni, ora la sensazione è che la fumata bianca possa essere trovata attorno a quota 25, visto che il fratello dell'interista Marcus (e figlio di Lilian, straordinario difensore ancora nel cuore dei tifosi juventini e non solo) sarà a scadenza nel 2025. La Juve al momento si è spinta a 15 mln più bonus e proverà a chiuder la forbice con le contropartite tecniche. Anche se Arek Milik e Filip Kostic sono stati esclusi dal Nizza, così come Moise Kean. Piace invece Joseph Nonge (ma viene valutato circa 3 mln).

Calciomercato Juventus, Rabiot rinnovo fermo

Fronte Adrien Rabiot. Il contratto del centrocampista francese scade fra tre giorni. L'offerta biennale da 7,5 milioni a stagione della Juventus a mamma Veronique è ferma: il giocatore in questo momento è concentrato su Euro 2024. Sullo sfondo il Milan, ma attenti alla concorrenza della Premier League.