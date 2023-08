Calciomercato Juventus, Lukaku (quasi) addio. Giuntoli fa un altro colpo in attacco

Lukaku, Juventus e Tottenham: intrigo di mercato col Chelsea

La trattativa per Romelu Lukaku è in stallo con il Chelsea e l'ombra del Tottenham sempre più minacciosa: gli Spurs dopo aver venduto Harry Kane al Bayern Monaco per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ne hanno 45 per prendere l'attaccante belga dai blues.

Solo la volontà di Big Rom (che a giugno ha rifiutato le offerte ricchissime arabe per poter andare alla Juve) può cambiare il corso di questa telenovela di calciomercato. Per ora l'ex Inter sta aspettando la Vecchia Signora e ressiste alle tentazioni del Tottenham, ma il contdown che porta alla fine della sessione di mercato scorre veloce e Lukaku al Chelsea non vuole restare.

Berardi alla Juventus? Sassuolo vuole Iling Junior

Resta il fatto che se non arrivasse Lukaku e dovesse restare Dusan Vlahovic, la squadra bianconera non sarebbe certo scoperta come prima punta (senza dimenticare Milik come prima alternativa). In attacco però la Juventus sta cercando di chiudere un'operazion sull'esterno di destra: pressing per Domenico Berardi del Sassuolo (e della nazionale azzurra). Il giocatore (classe 1994) avrebbe trovato un accordo per trasferirsi in bianconero. Serve però la fumata bianca per il suo cartellino che il club neroverde valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che la Juve potrebbe abbassare inserendo uno tra il centrocampista argentino Soulè e l'esterno d'attacco Iling Junior, giocatori apprezzati dagli emiliani (in particolare il secondo, mentre la valutazione da 10 mln dei bianconeri raffredda l'interesse per il primo).