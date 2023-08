Giuntoli show, si di Morata per tornare alla Juventus. Calciomercato, colpo di scena

Vlahovic-Lukaku, Juventus e Chelsea: manca l'accordo sulle cifre

Lo scambio tra Juventus e Chelsea con Vlahovic a Londra e Romelo Lukaku a Torino è ancora complicato (forte distacco sulla valutazione del conguaglio a favore di bianconeri: ballano 15-20 milioni, anche se qualcuno giura che siano 'solo' 10)? La trattativa non è assolutamente morta e nel mercato di agosto possono arrivare accelerazioni vista la volontà dei club di trovare una soluzione.

Morata-Juventus, Alvaro dice sì. La mossa di Giuntoli

Però i soldi che dividono Juve e Chelsea non sono pochi e Cristiano Giuntoli, da abile uomo mercato si cautela: il dirigente bianconero ha strappato il si di Alvaro Morata per tornare all'ombra della Mole (85 partite e 59 gol tra 2014-2016 e 2020-2022). Come noto l'attaccante spagnolo è in uscita dall'Atletico Madrid ma solo a determinate condizioni: i colchoneros non lo vendono per meno di 20-21 milioni (si è parlato di clausola, ma più di tutto pesa il bilancio che indica di non andare sotto quella cifra). La Roma lo vorrebbe ma punta su un prestito con diritto di riscatto. Formula simile è quella che valuta l'Inter. Ecco perché la Juventus potrebbe trovare lo scatto giusto se volesse affondare il colpo e assicurarsi Morata.

"A lui sono molto legato, ma in questo momento la Juve ha una rosa competitiva, abbiamo 4 attaccanti" ha detto Massimiliano Allegri di Alvaro Morata nelle scorse ore senza sbilanciarsi. Ma l'allenatore bianconero sogna in primo luogo Lukaku: su di lui vuole costruire la Signora all'assalto dello scudetto.

Morata chiave per... Lukaku alla Juventus (e Vlahovic al Chelsea)? Calciomercato news

E forse, queste voci su Alvaro Morata alla Juve potrebbero suonare la sveglia del Chelsea in ottca Lukaku: se i blues non ammorbidiscono le loro richieste sullo scambio con Vlahovic rischiano di ritrovarsi Big Rom (che vuol lasciare Londra) con le sole offerte provenienti dall'Arabia Saudita (ricche, ricchissime, ma l'ex attaccante dell'Inter vuole restare nel grande calcio europeo).

In tutto questo attenti a Vlahovic perché...