Calciomercato Juventus: Popovic-Milan e Samardzic-Napoli? No c'è la Juve

Calciomercato Juventus piomba su Samardzic e scavalca il Napoli. Brighton alla finestra

Colpo di scena nella telenovela di calciomercato che avrebbe dovuto chudersi con il passaggio di Lazar Samardzic al Napoli. Il 21enne centocampista serbo dell'Udinese - che in estate fu a un passo dall'Inter, ma poi saltò l'affare - entra clamorosamente nell'orbita Juventus grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli che pare aver trovato l'accordo col papà del giocatore: ingaggio da 3 milioni a stagione (contro i 2 più bonus proposti dal Napoli).

Alla Juve manca però l'intesa con l'Udinese, mentre il club di De Laurentiis ce l'ha (20 milioni di euro più 5 di bonus per il cartellino di Samardzic). Bianconeri dunque ora favoriti, ma il traguardo non è ancora stato raggiunto e dunque non va dato per scontato nulla. Anche perchè sullo sfondo c'è l'interesse del Brighton di De Zerbi che sta cercando lo scatto di reni.

Calciomercato, Milan-Popovic saltata. La Juventus ci prova

Matija Popovic e il Milan sono lontanissimi. L'affare pare sfumato, dopo che l'attaccante serbo classe 2006, svincolato dal Partizan Belgrado, era volato a Milano con il suo entourage per cercare un accordo con il club rossonero. Invece le commissioni giudicate troppo alte dal Milan e l'arrivo degli agenti senza aver concordato con la dirigenza di via Aldo Rossi sembrano aver portato alla rottura definitiva. La Juventus si è subito mossa chiedendo informazioni, ma attenti anche a Psg e Manchester City che sembrano essere finite in fuorigioco nelle scorse ore.