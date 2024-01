Koopmeiners, il tesoro dell'Atalanta di Percassi. Juventus su RoboCop: fissato il prezzo

Teun Koopmeiners giustiziere del Milan e l'Atalanta vola in Coppa Italia

Milan-Atalanta di Coppa Italia (con la Dea che vola in semifinale contro la Fiorentina e il Diavolo furioso per le decisioni arbitrali, qui la moviola con i 3 episodi chiave del match) è stata la notte della consacrazione di Teun Koopmeiners. Se mai ce ne fosse bisogno. Il talento assoluto del centrocampista olandese non aveva certo bisogno di essere scoperto nella sfida di San Siro, ma la grande prestazione nella Scala del calcio e davanti a quasi 4,5 milioni di spettatori su Canale 5 (ascolti tv) amplifica ciò che tanti appassionati di calcio sapevano da un pezzo.

Doppietta per il 25enne olandese che a dirla tutta ha faticato all'inizio, ma quando il suo motore si è scaldato è diventato una autentica croce per il Diavolo. Al di là dei due gol (6 in stagione con 4 asssit, l'anno scorsi 10 reti e 7 passaggi vincenti), RoboCop è giocatore a tutto campo: mediano, regista o dietro le punte, tecnica d'alta scuola e capacità di far filtro davanti alla difesa (nasce come centrale nel pacchetto arretrato).

Teun Koopmeiners spiazza Mike Maignan e segna il gol del 2-1 (foto Lapresse)



Koopmeiners, il tesoro dell'Atalanta di Percassi. Quei 48 milioni rifiutati al Napoli

Non è un caso che Teun Koopmeiners - arrivato all'Atalanta dall'AZ Alkmaar nel 2021 per 14 milioni di euro più 10 milioni di bonus al raggiungimento delle 50 presenze (ampiamente superate) - sia un pezzo pregiatissimo negli 'scaffali' del calciomercato. L'estate scorsa il Napoli provò a strapparlo all'Atalanta, ma non bastarono 48 milioni a convincere il club del presidente Antonio Percassi.

Calciomercato, Koopmeiners-Juventus: la Signora all'assalto del gioiello dell'Atalanta

Koopmeiners è rimasto a Bergamo e la prossima estate tornerà a essere uomo mercato. Su di lui tanti top club, in primis la Juventus di Giuntoli, che sogna di acquistarlo da tempo e se ci saranno le condizioni cercherà di vestirlo con una maglia bianconera. Secondo Sky Sport addirittura ci sarebbe stato un sondaggio della Vecchia Signora già per gennaio, ma l'Atalanta non ci pensa a una sua cessione nel mezzo della stagione. Se ne riparlerà a luglio-agosto. Il prezzo è chiaro: la scorsa estate l'Atalanta non lo lasciò partire per 48 mln, ora bisognerà superare (almeno) la soglia dei 50 (ma forse anche 60...) per provare a sedersi a un tavolo con il club bergamasco.

Koopmeiners, mister 50 milioni stella dell'Atalanta che sogna la vittoria in Coppa Italia

RoboCop mister 50 milioni. "Sono tanti soldi, anche troppi... - ha detto Teun Koopmeiners dopo la vittoria della sua Dea contro il Milan in Coppa Italia - Sono contento all'Atalanta e ho molto rispetto. La mia duttilità? Ho giocato anche difensore nell'AZ, poi qui ho fatto centrocampista e ora anche un po' in attacco. Sono felice in tutte le posizioni"

