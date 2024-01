Calciomercato Juventus: Konè si scalda. Sirene arabe per un titolare juventino

Calciomercato Juventus, Khephren Thuram o Manu Konè

La Juventus non si ferma al portoghese Tiago Djaló - difensore ex Milan praticamente preso dal Lille dopo un derby d'Italia di mercato con l'Inter. Il club bianconero, in prospettiva per la prossima stagione a centrocampo segue il 22enne del Nizza Khephren Thuram (figlio di Lilian e fratello di Marcus), ma nelle ultime ore ha aperto il focus anche su Manu Koné, classe 2001 francese del Borussia Moenchengladbach (centrocampista che può giocare anche dietro le punte: 10 presenze e 2 gol in stagione tra Bundesliga e Coppa di Germania) che piace anche a Liverpool e Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Keane e Ranocchia

Sul fronte delle partenze, oltre a Moise Keane, Filippo Ranocchia - in prestito all'Empoli - è vicino a trasferirsi al Palermo a titolo definitivo (affare da 3 milioni di euro). Soldi in entrata in arrivo per percentuale spettante al club sulla vendita di Radu Dragusin dal Genoa al Tottenham.

Calciomercato Juventus, sirene arabe per Kostic. Torna Bernardeschi?

Attenzione poi al futuro di Filip Kostic: secondo La Gazzetta dello Sport sirene dall'Arabia Saudita: se dovesse arrivare un'offerta importante dalla Saudi Pro League per giocatore e club, la Juventus potrebbe pensare alla cessione del 31enne esterno serbo (quest'anno 17 presenze in campionato per lui), anche considerando la crescita del giovane Iling Jr, un Cambiaso che può far bene anche in un ruolo più offensivo e l'imminente rientro di De Sciglio. Non dimentichiamo poi le voci su un possibile clamoroso ritorno di Federico Bernardeschi, che vuole tornare in Italia dopo un anno e mezzo in MLS americana con il Toronto Fc e sarebbe una risorsa preziosa nella rosa bianconera sul fronte offensivo. per il 29enne jolly carrarino si parla anche dell'ipotesi di un prestito di sei mesi.

