Monza, Adriano Galliani ha convinto Maldini. E Bartesaghi dal Milan...

Monza, Daniel Maldini dal Milan. E Galliani tratta anche il rossonero Bartesaghi

Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza, arrivato in prestito dal Milan dopo aver lasciato l'Empoli. L'attaccante, dopo la firma, ha rilasciato alcune dichiarazione. "Diciamo che mi sento già a casa, l'arrivo è stato perfetto e sono felice di essere qui", spiega il figlio di Paolo a TMW. Palladino ha un piano per questi mesi? "Abbiamo parlato ieri ma di altro". Monza una tappa per rilanciarsi? "Il mio obiettivo è questo, voglio aiutare la squadra il più possibile", le parole di Daniel Maldini a Tuttomercatoweb. Cosa le ha detto suo padre quando ha saputo del possibile arrivo al Monza con Galliani? "È stato tutto molto veloce, abbiamo parlato e abbiamo deciso che questa fosse la scelta migliore per me. Così è stato".

Non solo Daniel Maldini, che va a raggiungere l'attaccante Lorenzo Cololmbo. Milan e Monza trattano anche il 18enne terzino sinistro Davide Bartesaghi: il club rossonero dovrebbe girare il talento della sua Primavera in prestito al club guidato da Adriano Galliani, ma prima vuole definire un innesto nel reparto difensivo.

Calciomercato Monza, Daniel Maldini in prestito dal Milan

Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Milano l’11 ottobre 2001, cresce nelle giovanili del Club rossonero con cui esordisce in Serie A a 18 anni, il 2 febbraio 2020 a San Siro contro l’Hellas Verona. Nella stagione successiva viene aggregato stabilmente alla Prima Squadra con cui colleziona 5 presenze in Serie A e anche 4 in Europa League.

Il Monza è nel suo destino, perché il 5 settembre 2020 segna proprio ai biancorossi il suo primo gol col Milan, nell’amichevole di San Siro. Talento e freschezza: la sua crescita è costante. Il 15 settembre 2021 esordisce in Champions League ad Anfield contro il Liverpool e dieci giorni dopo segna la sua prima rete in Serie A sul campo dello Spezia, all’esordio da titolare in campionato. Chiude la stagione 2021-22 con la vittoria dello Scudetto e 13 presenze complessive. Nell’estate 2022 si trasferisce in prestito allo Spezia dove gioca 20 partite tra Serie A e Coppa Italia segnando 3 reti. Nella prima parte della stagione 2023-24 veste la maglia dell’Empoli, che lascia ora per cominciare la sua nuova avventura al Monza"