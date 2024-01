Calciomercato Juventus, Kean-Fiorentina. Ma su Moise un'altra big italiana

Calciomercato Juventus, Moise Kean in prestito con vista sull'Italia di Spalletti per Euro 2024

Moise Kean lascia la Juventus a gennaio? Quella che all'inizio sembrava una voce di mercato tra le mille, poco convinta e probabile, sta diventando sempre più una possibilità concreta. La punta italiana pur non avendo segnato in campionato è stato spesso titolare e protagonista di ottime prestazioni che hanno permesso a tutto l'attacco bianconero di girare per il meglio (e decisiva l'azione che ad esempio provoò l'espulsione di Malik Thiaw nel primo tempo di Milan-Juventus a San Siro poi vinto dalla squadra di Allegri).

Gli ultimi guai fisici (problema alla tibia che lo tiene fuori da un mese), l'esplosione di Kenan Yildiz e la crescita di Dusan Vlahovic (7 gol e 2 assist sin qui, 2 reti e 1 passaggio vincente nelle ultime 3 partite) potrebbero togliergli spazio nel girone di ritorno. Ecco quindi lo scenario che lo porta lontano dalla Juve nei prossimi sei mesi per poter giocare e cercare anche di convincere Luciano Spalletti a convocarlo per gli Europei di giugno che si giocheranno in Germania.

Calciomercato Juventus, Moise Kean: Fiorentina e Monza in fila. Bologna alla finestra

Tante le squadre che sono pronte ad accogliere Moise Kean nel girone di ritorno. In prima fila c'è la Fiorentina: contatto tra i viola e la Juventus per il prestito del giocatore. Ma non è l'unica. Anche il Monza di Adriano Galliani (che ha preso Daniel Maldini in prestito secco dal Milan dopo la prima parte di stagione a Empoli) nelle scorse ore si è mosso per l'attaccante classe 2000. Il club brianzolo ci ha provato anche per un altro talento bianconero: Iling Junior, ma in questo caso ha trovato una chiusura da parte del club torinese (bloccato da Giuntoli già prima del gol alla Salernitana di domenica). E su Kean c'è stato un pensiero pure del Bologna.

Il problema è trovare una quadra econonomica: Moise Kean ha un ingaggio da 4 milioni netti all'anno (dunque ora sono poco meno di 2 per la parte restante della stagione) e bisogna trovare un accordo su come dividerselo tra Juventus e club che prenderà il giocatore in prestito.

Calciomercato Juventus, Djalò a Torino la prossima settimane. I dettagli dell'affare

"La Juventus è sempre più in dirittura per l'arrivo di Tiago Djaló. Dopo la partenza in prestito di Dean Huijsen a Roma, il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Lille - spiega l'esperto di mercato sul suo sito internet -. Così, prossima settimana Djaló dovrebbe raggiungere Torino per sostenere le visite mediche - ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Sport - 3.5 milioni più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni) più il 10% della futura rivendita. Sono queste le cifre dell'accordo tra Juventus e Lille per Tiago Djaló. E prossima settimana il giocatore dovrebbe raggiungere Torino per svolgere le visite mediche con la società bianconera. Dopo gli ultimi dettagli dell'operazione definiti dagli agenti, Djaló quindi sarebbe pronto per l'arrivo in Italia. Il classe 2000 infatti aveva già dato il suo ok per il trasferimento a Torino, in attesa della firma del contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni".

102 presenze e 3 reti. Sono questi i numeri collezionati da Djaló sul campo con la maglia del Lille. Portoghese con passaporto guineano, Djaló è cresciuto nelle giovanili di Milan e Sporting Lisbona ed è stato convocato con la nazionale maggiore del Portogallo in tre occasioni".