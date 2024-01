Calciomercato Milan-Buongiorno: la risposta di Urbano Cairo al Diavolo

Calciomercato Milan su Buongiorno del Torino

Alessandro Buongiorno ha scaldato i rumors di calciomercato nelle ultime ore per l'interessamento del Milan (piace anche alla Juventus, ma non in proiezione gennaio) dopo che in estate era stato vicino all'Atalanta (ma lui scelse di rimanere al Torino): il difensore italiano classe 1999 (tra l'altro anche 3 gol e un assist nelle sedici partite di Serie A di questa stagione), non è l'unico gioiello granata ad avere su di sè gli occhi delle big. Anche il 22enne centrocampista Samuele Ricci piace ai top club italiani (sempre il Milan in primis), oltre a Vlasic e Bellanova.

Calciomercato, Milan-Buongiorno? La risposta di Urbano Cairo

Tornando a Buongiorno, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto un nome gradito al Toro: l'attaccante Lorenzo Colombo (in prestito al Monza, che sogna Moise Kean dalla Juventus). Ma Tuttosport non ha dubbi: "L'ordine di Cairo: da Buongiorno a Ricci, tutti i big restano per l'EuroToro".

Missione dunque qualificazione nelle coppe e nessuno che si muove nel mercato di gennaio. "Con Buongiorno ci siamo parlati. Mi ha manifestato il suo pensiero. Gli ho detto: "Alessandro, io non ho impegni, tu per me sei importantissimo. Rimani con noi e sono contentissimo". Ha un contratto fino al 2027", ha detto Urbano Cairo a margine della riunione di Lega Serie A di martedì.