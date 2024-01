Calciomercato, Samardzic: Juventus-Napoli? Dopo i rumors, parla l'Udinese

Calciomercato, Samrdzic alla Juventus o al Napoli? Balzaretti (Udinese): "Di imminente non c'è nulla"

Il gioiello dell'Udinese Lazar Samardzic è oggetto di desiderio dei top club in questo mercato di gennaio. "Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull'Udinese, parliamo io e Cioffi con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci". Così il direttore tecnico dell'Udinese Federico Balzaretti in merito alla situazione del 21enne centrocampista serbo, punto di forza delle Zebrette, obiettivo di numerosi club italiani ed europei, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lautaro Giannetti.

"C'è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo, perché ha talento, ha qualità che ha già messo in mostra, normale che ci sia interesse ma non c'è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento - le parole del dirigente dell'Udinese Federico Balzaretti - I club che vedete scritti si sono avvicinati per avere informazioni, per capire la situazione, ma di imminente non c'è nulla".

Secondo i rumors di calciomercato della ultimissime ore, la Juventus avrebbe fatto uno scatto per Lazar Samardzic trovando un accordo con l'entourage del giocatore (qui i dettagli, bianconeri anche su Ppopovic dopo il raffreddamento col Milan), mentre il Napoli avrebbe la quadra con l'Udinese. Attenti però al Brighton di De Zerbi che non ha abbandonato l'idea di portarlo in Premier League...

