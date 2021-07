Calciomercato Milan: con Fodé Ballo-Touré la spesa sale a 60 milioni di euro

Calciomercato Milan: con Fodé Ballo-Touré arriva a 60 milioni di euro l’investimento del club rossonero

Con l’acquisto ormai imminente di Fode Ballo-Touré il mercato del Milan si fa davvero sontuoso. La società rossonera ha già investito 60 milioni di euro in una campagna estiva decisamente molto ambiziosa.

Il difensore senegalese è in arrivo dal Monaco in cambio di 4 milioni di euro, più altri 500.000 euro di bonus, legati alla qualificazione in Champions League e alle presenze del giocatore in rossonero.

Pur avendo perso un pezzo pregiato come Gigio Donnarumma, miglior giocatore di Euro 2020, il Milan non sta davvero badando a spese: Maignan, erede del portiere della nazionale, è stato pagato 16 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i riscatti di Tomori (28 milioni) e Tonali (7 milioni), l'acquisto di Giroud (1 milione più bonus) e il prestito biennale di Brahim Diaz (3 milioni di euro), che torna al Milan per un prestito biennale, dopo aver vestito la maglia rossonera nella scorsa stagione in prestito dal Real Madrid.