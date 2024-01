Calciomercato Milan, Dragusin dal Genoa: clamoroso sorpasso a Napoli-Tottenham

Calciomercato Milan, Dragusin dal Genoa

Il Milan è a caccia di un difensore per rinforzare un reparto che resterà in grande emergenza nelle prossime settimana (i rientri di Tomori, Thiaw e Kaluku previsti tra febbraio e marzo). Il ritorno di Matteo Gabbia del prestito al Villarreal ha messo una pezza dal punto di vista numerico, Theo Hernandez sta crescendo partita dopo partita nel ruolo di centrale, Simon Kjaer è giocatore di grande esperienza e che sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori dopo l'infortunio muscolare di inizio novembre, Jan-Carlo Simic un giovane (18 anni) che ha dato risposte molto interessanti quando è stato chiamato in causa. Ma servirebbe un colpo per dare più tranquillità al tecnico rossonero in vista di un periodo intenso (a metà febbraio ci sarà anche l'Europa League, doppia sfida con il Rennes). E dopo Brassier, spunta il nome di Radu Dragusin, centrale del Genoa forte fisicamente, in marcatura e pericoloso di testa sul fronte offensivo nei calci piazzati.

Calciomercato Milan, Dragusin dal Genoa. La chiave per il sorpasso a Tottenham e Napoli

"Dragusin, il Milan in pole. Un sorpasso targato Colombo": titola l'edizione di Genova di Repubblica. Una indiscrezione clamorosa di calciomercato, che proietterebbe il club rossonero su uno dei giovani difensori (classe 2002) più interessanti della serie A. Il centrale rumeno, ex Juventus, piace a molti club. Lo segue il Napoli (offerti Zerbin e Demme come contropartita) ma la pista che porta al club partenopeo al momento si è un po' raffreddata. Fanno più paura i club di Premier League: Newcastle e soprattutto Tottenham che mette sul piatto 30 milioni per il cartellino di Dragusin. Secondo queste indiscrezioni, però il Milan avrebbe la carta per passare in vantaggio: il cartellino di Lorenzo Colombo attaccante attualmente in prestito al Monza.

Calciomercato Milan, Dragusin o Brassier per la difesa

L'altro nome resta quello del francese Lilian Brassier: il classe '99 del Brest piace a Geoffrey Moncada che nel pre-partita di Empoli-Milan aveva spiegato ai microfoni di Sky Sport: "Lo seguiamo da tanti anni, lo conosco da tempo. È un giocatore interessante sulla nostra shortlist, ma non c'è l'accordo". Il difensore piace piace a molti club europei, il Monaco ha messo sul piatto 10 milioni e nelle ultime ore è entrata in corsa anche l'Atalanta. Resta in lista rossonera anche Clément Lenglet, ma il 28enne può arrivare solo se si chiude il prestito all'Aston Villa e il Barcellona decide di mandarlo al Milan con la stessa formula.

Calciomercato Milan, Terracciano a Milano. Krunic-Fenerbahçe attesa per il rilancio

Intanto Filippo Terracciano (classe 2003) è un colpo concluso (il talento del Verona è sbarcato a Milano per visite mediche e firma del contratto): "Lo seguiamo da due anni, è un jolly. Può giocare sia a sinistra che a destra, ma anche mezzala. È un profilo interessante, siamo contenti", le parole di Moncada. Che esclude acquisti in attacco a gennaio: "Attaccanti? Abbiamo Jovic e Giroud che fanno bene e fanno gol. Non possiamo cercare sempre giocatori fuori mercato, abbiamo loro e dovremo usarli". Fronte Krunic: "È un giocatore del Milan, non abbiamo ancora l'offerta giusta. Senza l'offerta giusta non parte". Il Fenerbahçe ha offerto 4 milioni, ma non bastano. Si attende un rilancio almeno a quota 5 da parte del club turco per trattatare la cessione del centrocampista bosniaco che piace anche all'Al Shabab in Arabia Saudita. Se partisse il Milan potrebbe pensare a un rinforzo a centrocampo (ricordiamo anche l'infortunio di Pobega - che tornerà non prima di aprile - e Bennacer in Coppa d'Africa).

