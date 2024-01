Calciomercato Roma, Dybala-Chelsea subito. Ore caldissime

Calciomercato Roma, Dybala nel mirino del Chelsea. La clausola

Il Chelsea vuole portare Paulo Dybala in Premier League. Subito. Il calciomercato invernale si scalda, i blues cercano di rilanciare la loro stagione sin qui deludente: dopo la mancata qualificazione alle coppe dello scorso anno, quest'anno le cose non vanno meglio: decimo posto in Premier League per la squadra di Pochettino con 28 punti dopo 20 partite e zona Champions diventata un miraggio (Arsenal quarto a quota 40, anche pensando a 5 posti, Tottenham a 39 quindi +11). Secondo tuttomercatoweb il Chelsea pensa dunque seriamente a Dybala (13 presenze, 5 gol e 6 assist quest'anno in campionato) e i prossimi giorni in tal senso sarebbero decisivi: il numero 21 giallorosso ha una clausola da 12 milioni per una squadra estera che ha validità fino al 15 gennaio. Va ovviamente convinta la Joya a lasciare Roma.

Sull'ultima settimana di clausola per Dybala, Tiago Pinto prima di Roma-Atalanta aveva spiegato: "E' quasi un divertimento. Quando l'abbiamo preso il 15 di luglio, la prima cosa di cui si parlava era la clausola di Dybala. Mai dire mai, ma possiamo stare tranquilli", le parole del dirigente giallorosso a Dazn.

Calciomercato Roma, Spinazzola in Arabia Saudita? Söyüncü per la difesa di Mourinho

La Roma intanto non si ferma al 18enne olandese Dean Huijsen (arrivato in prestito dalla Juventus) per rinforzare la difesa: il club capitolino punta al 27enne Caglar Söyüncü centrale di Atletico Madrid (dove sta trovando poco spazio dopo essere arrivato in estate dal Leicester City) e della nazionale turca. Prima però bisogna fare una o due cessioni: Spinazzola, Celik e Renato Sanches tra i possibili partenti.

Il terzino italiano è in scadenza di contratto a fine stagione e ha offerte dall'Arabia Saudita, l'amichevole del 24 gennaio con l’Al-Shabab potrebbe essere il momento giusto per provare a perfezionare la trattativa. Il centrocampista portoghese - attualmente fermo per una distorsione alla caviglia - nel frattempo secondo alcuni rumors provenienti dalla Turchia sarebbe stato offerto al Besiktas: il giocatore non rientra nei piani del Psg che altrimenti lo lascerà in prestito a Roma sino al termine della stagione. Celik piace al Galatasaray che cerca un terzino destro.