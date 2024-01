Mourinho furioso in Roma-Atalanta, Aureliano lo espelle: "Ma chi? Io?"

José Mourinho protesta nei minuti di recupero di Roma-Atalanta (chiusa sull'1-1) per un contrasto fra Hien e Lukaku, sanzionato dal signor Aureliano e non ritenuto falloso dal portoghese.

Lo Special One non ci sta e alla fine l'arbitro lo espelle. L'allenatore giallorosso in un primo momento non capisce che gli è stata inflitto il cartellino rosso (salterà Milan-Roma di domenica 14 gennaio alle 20,45) e resta in campo, pensando che fosse per il suo vice Foti, il suo vice. Poi se ne rende conto: "Ma chi? Io?".

Mou rientra negli spogliatoi dell'Olimpico tra gli applausi e i cori dello stadio che invocano il suo nome.

Josè Mourinho (foto Lapresse)



Il tecnico della Roma poi ha deciso di non presentarsi ai microfoni nel post partita, lasciando subito lo Stadio.

